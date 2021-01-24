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中市檢疫男亂跑循足跡大消毒 1月底前消毒579處高風險地點
隨著新冠肺炎疫情擴散，台中市神岡區一名男子1月21日從中國大陸返台，居家檢疫期間多次離開住處個案，市府除將依法重罰，強制移送集中檢疫所外，環保局獲報後已出動防疫消毒大隊，針對社區環境及周邊街道完成消毒作業，降低疫情風險。
疫情升溫，環保局長陳宏益表示，市府防疫消毒大隊接獲市府應變指揮中心通報，將隨即派員前往消毒。今針對神岡區一名男子違反規定，於居家檢疫期間離開住所，市府已派員至社區周邊環境完成消毒作業。
陳宏益指出，環保局防疫消毒大隊每月均針對579處戶外高風險地點執行消毒。環保局1月底前將針對人流移動聚集的高鐵、台鐵車站等重要交通場站及周邊街道加強消毒，全力守護民眾健康。
春節將到來，環保局規劃針對重要交通場站(如車站、轉運站)大型營業場所(如百貨公司、大賣場)人潮聚集民生熱點(如商圈、夜市)觀光景點（含走春熱門景點及大型宮廟）等高風險場域，全面加強戶外公共環境消毒。
環保局呼籲，市民出入具高風險感染傳播風險的八大類場所，務必戴口罩、勤洗手及勿碰觸眼口鼻，減少傳染風險。另各公共場所權管單位、各社區管委會也應定時消毒場所內部環境區域（如民眾常碰觸到的手扶梯、門把、電梯按鈕、座椅及水龍頭等）公私協力落實各項防疫措施，有效防堵病毒傳播。
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