不再是足球沙漠 南投今年首辦青少年足球友誼賽

南投縣政府近年加強推廣足球運動，今年更與璉紅實業公司、埔里國小官產學三方合作首度辦理「埔里青少年足球嘉年華交流友誼賽」，並邀請來自南投、彰化、新竹、台中等地共14隊的U10、U12選手參賽，該賽事今在埔里鎮開幕登場。

縣府指出，南投縣原本是「足球沙漠」，但在水里、埔里等地學校或名間人士推動下，踢足球風氣近年漸盛，縣府也因此加強推廣，更在企業協助下設置足球發展訓練中心，擴大推展縣內足球運動，未來有機會成為南投縣的亮點運動。

副縣長陳正昇說，去年5月成立足球培育發展中心，獲得璉紅實業公司贊助經費和球具，並安排足球隊教練發展足球運動，協助學校駐點訓練，縣內足球運動迅速發展，不再是足球沙漠，今年更首度辦理「埔里青少年足球嘉年華交流友誼賽」。

而該賽事今登場，陳副縣長與璉紅實業公司董事長莊瓊紅、南投縣體育會足球委員會主委詹文平、台灣體育運動大學教授趙榮瑞、縣議員陳宜君等參與開幕式，為來自南投、彰化、新竹、台中等地共14隊U10、U12的足球小將加油打氣。

陳正昇表示，藉由賽事讓孩子交流切磋及經驗分享，而幾場賽事下來，發現縣內學童的體能狀況、足球概念都有長足進步，這要特別感謝璉紅實業的支持，以及台體大教練、埔里國小的協助，透過這次友誼賽也展現南投足球發展的初步成果。