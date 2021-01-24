彰化「免廢」市集夯 但也有人掃貨先搶再說
各地最近吹起「免廢市集」風，參加過多次「免廢市集」的高中老師杜小姐說，當看到有人拿起她原本珍愛的舊物細細端祥再拿走，她就覺得好開心，但也發現少數人是拿著大袋子狂搶，也會質疑被「搶走」的物品是否能物盡其用，希望這些物品都能再被好好利用。
彰化縣清水岩「免廢市集」也將於1月31日登場，自己用不上的，拿出來送人，是立意極佳的分享和環保理念，也為農曆歲末年終家中大清理時，堆積舊物找新家。
不過高中老師杜老師也分享她數次參加「免廢市集」的所見所聞，她從跟著朋友去參加「免廢市集」，到遊說自己家人一起參加，她說，家裡許多放了多年，卻被冰在角落的物品終於有了新主人，其中還包括她到國外旅遊帶回的飾品和衣服等，每次看到有人把她的「舊愛」拿起來好好看過，再禮貌的說「可以拿走嗎？」有人欣賞她的舊愛，又能再利用，她就覺得特別開心。
但她也曾被嚇到，甚至帶家人第一次去「免廢市集」時，也提醒家人不要被嚇到，因為有時還是會看到有人幾乎是用掃貨的方式，也沒看清楚是什麼東西，先搶、先掃再說，不過有時也會有人在旁溫馨提醒「留給更需要的人吧。」
也有民眾認為這類免廢市集立意良好，但也難免少數人亂搶貨，不見得達到物盡其用，其實也可設極低跳蚤市場價，10元、20元都好，捐做公益，以免仍有人浪費物資。
清水岩專案經理梁秀琴說，當初設計活動，也在掙扎是要做有收費的跳蚤市場，或是完全不收費的免廢市集？後來覺得這個市集重點在於支持資源再利用，而且
可讓參與者享受更多的心靈自由，真正達到身心靈的斷捨離，或許掃貨者是匱乏的人，若能滿足他們的需求也不錯，所以最後仍決定是免費送的「免廢市集」。
不過參加免廢市集者其實也可自製簡單紙板公告取用規則，例如規定排隊一個個選，免得突被狂掃貨者嚇到，梁秀琴也提醒大家「記得說謝謝，禮貌適量拿取」珍惜物資。
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