彰化竹子社區活動中心動土 永靖首座日照中心
彰化縣永靖鄉竹子社區活動中心今天動工，這也將是永靖第一間日照中心，將規劃有長照服務和社區集會等多功能設備的社區活動中心，預計今年底即可完工。
彰化縣長王惠美與永靖鄉長詹木根、立委陳素月等人今天一起主持動土典禮，王惠美表示，縣府積極向衛福部申請前瞻基礎建設經費，興建具備長照服務的多功能活動中心，希望提供給社區長輩能學習、運動、休閒活動的好場地。
詹木根說，活動中心是利用鄉有地興建，總經費2325萬元包括中央補助款為1860萬，其餘由縣府和公所分攤配合款，1樓規劃為活動中心，2樓為日照中心，希望未來能提供給社區居民和長輩很好的聚會場所。
王惠美說，近年來人口老化速度很快，前年彰化縣百歲長者有147名，但去年百歲長者已有209名，成長快速，縣府也規劃在北斗、員林、大城、芳苑、二林及竹塘等6個鄉鎮興建「綜合型長照社福大樓」，整合衛生所、日照中心、育兒親子館等，將日間照護與托育整合在一起，未來也希望每村里都有一個社區關懷據點，就近照顧長輩，實現長者在地老化、樂齡活躍目標。
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