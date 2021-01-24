彰化竹子社區活動中心動土 永靖首座日照中心

彰化縣永靖鄉竹子社區活動中心今天動工，這也將是永靖第一間日照中心，將規劃有長照服務和社區集會等多功能設備的社區活動中心，預計今年底即可完工。

彰化縣長王惠美與永靖鄉長詹木根、立委陳素月等人今天一起主持動土典禮，王惠美表示，縣府積極向衛福部申請前瞻基礎建設經費，興建具備長照服務的多功能活動中心，希望提供給社區長輩能學習、運動、休閒活動的好場地。

詹木根說，活動中心是利用鄉有地興建，總經費2325萬元包括中央補助款為1860萬，其餘由縣府和公所分攤配合款，1樓規劃為活動中心，2樓為日照中心，希望未來能提供給社區居民和長輩很好的聚會場所。