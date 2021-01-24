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資源回收戶疫情連累收入大減 中市補助每月5000顧三餐

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市環保局把資源回收個體戶列冊補助，每月至少5000元。圖/環保局提供
台中市環保局把資源回收個體戶列冊補助，每月至少5000元。圖/環保局提供

資源回收物收購價受疫情影響雪上加霜，台中市政府環保局執行「資收關懷計畫」補助資源回收個體戶，每人每月最5000元，只要是市府列冊資收個體戶就可申請，即日起開放，額滿為止。

環保局長陳宏益表示，去年共437位受惠，今年持續補助，以低收、中低收入戶、身心障礙者或領中低收入老人生活津貼等，列為優先補助對象。

陳宏益表示，疫情期間，回收物收購價格普遍下滑，為提升廢棄物回收成效及增加資收個體戶收入，環保局去年5月起調高「資收關懷計畫」補助額至5000元，以超出市場回收價格補助資收戶。

例如紙容器市場回收價格每公斤約3.5元，若經過計畫補助，價格每公斤可提高至18元；寶特瓶市場回收價格每公斤約4.5元，則提高至12元。

資收關懷計畫對象林姓婦人，獨力撫養兩名智能障礙的兒子，平時靠撿拾回收物、打零工、領低收入戶補貼生活，每天變賣所得僅幾十塊錢，打零工的收入也不穩定，常擔心下一餐沒有著落，加入計畫後，回收物變賣每月至少有5000元。

環保局說明，資收戶只要將指定回收物送至清潔隊回收，秤重累計結算後，即可按月領取補助金。

統計顯示，去年共437位資收戶參與資收關懷計畫，協助回收共1465.3公噸廢棄物，其中回收廢電子電器及廢資訊物品共8213台，占台中市總回收量至少一成，成果豐碩。

環保局指出，符合資格的資收戶如欲申請「資收關懷計畫」，可撥打04-22289111分機66422或66425詢問，或向全市各區清潔隊報名；社區或餐飲業者也可主動與環保局聯繫，協助媒合資收個體戶，找需要幫忙的資收個體戶回收。

低收入戶 資源回收 台中市

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