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本土確定病例再+2 中市府鎖定市場大賣場鼓勵宅配

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市經發局人員訪視大賣場，加強宣導防疫。圖/台中市政府提供
台中市經發局人員訪視大賣場，加強宣導防疫。圖/台中市政府提供

本土疫情今天再添兩例，台中市農業局今視察台中魚市場、台中果菜批發市場及豐原果菜批發市場防疫情形；經發局到北屯大買家訪視動線分流，鼓勵業者春節旺季提供網購宅配，減少群聚。

台中市政府今鎖定市場丶賣場加強巡檢。農業局表示，批發市場是農產品重要交易場域，為維持營運不中斷，防疫措施須全盤規劃、積極落實。主任秘書陳柏宏率隊督導各市場，宣導市場人員、零售商配合戴口罩等防疫措施，若不聽勸將依法開立勸導單，屢勸不聽可處3千元至1萬5千元罰鍰。

經發局專門委員謝公耀則率隊視察大買家北屯店，督導落實秋冬防疫專案，進賣場須實施量測體溫、手部消毒及全面戴口罩，並提醒排隊民眾保持1.5公尺距離。

另提醒賣場內部工作人員也要加強自主健康管理，工作時戴口罩、公共區域固定清潔消毒等，積極守護顧客與員工健康安全。

謝公耀表示，臨近春節採購吸引大量人潮聚集，因此結帳區距離標示及環境消毒作業都是防疫重點環節，他也感謝業者自主落實防疫，為避免民眾前往公共場所造成群聚風險，業者搭配虛擬販售通路，紓緩購物人潮。

台中市農業局人員訪視名大市場，加強宣導防疫。圖/台中市政府提供
台中市農業局人員訪視名大市場，加強宣導防疫。圖/台中市政府提供

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