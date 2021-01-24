快訊

部桃群聚擴大 曾在部桃看病民眾就醫前先線上諮詢

本土+2！出院病患與同住家人 陳時中：召回醫護再次採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市宣示空汙季排汙加重處分 環局：科技執法難逃稽查

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市環保局稽查人員採用科技執法，掌握汙染源隨即稽查開罰。圖／台中市環保局提供
台中市環保局稽查人員採用科技執法，掌握汙染源隨即稽查開罰。圖／台中市環保局提供

全台進入空汙季，台中市政府環保局表示，稽查人員運用人工智慧分析微型感測器數據，掌握可疑汙染源，立即派員採取紅外線氣體顯像儀等科學儀器揪出不法，去年共查獲159件違法、裁罰金額超過4500萬元，環保局表示，為免空汙季雪上加霜，成立專案小組強力取締，查獲汙染就加重處分。

環保局長陳宏益表示，科技執法，空汙很難以遁形。市府透過微型感測器，監測汙染潛勢區域的空品狀況，確認地點後派員到場蒐證，運用紅外線氣體顯像儀、紅外線熱顯像儀及火焰離子偵測器等科學儀器查察證據，確認不法廠家偷排位置。每年秋、冬受鋒面影響境外汙染移入，全台進入空汙好發季，市府更成立專案小組深度稽查，避免空品雪上加霜。

陳指出，去年稽查成果共查獲159件違反環保法令案件，總裁罰金額達4508萬4000元，專案稽查共查獲9件，總裁罰金額112萬6000元。空汙季期間，龍井區有3間工廠查獲無許可證就逕行操作，違反「空汙法」第24條規定，依法告發並追繳空汙防制費；另2間工廠在空汙不良日排汙，加重2倍罰鍰。

環保局說明，去年訂定檢舉固定汙染源獎勵辦法，民眾檢舉經查證屬實，檢舉人可獲緩獎金5%、「吹哨者」更加倍提高至10%，鼓勵全民監督、檢舉公私場所不法行為。

環保局指出，依空品監測資料顯示，台中2020年PM2.5平均濃度為每立方米15.4微克，較2019年17.7微克改善2.3微克，接近國家空氣品質15微克標準；空氣品質不良（AQI＞100）累積27天，較前年減少17天，兩項指標皆創歷年最佳。

台中市環保局稽查人員採用科技執法，掌握汙染源隨即稽查開罰。圖／台中市環保局提供
台中市環保局稽查人員採用科技執法，掌握汙染源隨即稽查開罰。圖／台中市環保局提供

空氣品質 PM2.5 台中市

延伸閱讀

影／疫情擴散壞年冬 中市南天宮首度發福氣箱安民心

大陸中東部又見霧霾 49城啟動重度空汙預警

桃園環保局前進南門市場、仲平黃昏市場周邊消毒

科技執法1天取締南苗三角公園違停40件 竹南火車站跟進

相關新聞

中市宣示空汙季排汙加重處分 環局：科技執法難逃稽查

全台進入空汙季，台中市政府環保局表示，稽查人員運用人工智慧分析微型感測器數據，掌握可疑汙染源，立即派員採取紅外線氣體顯像...

南投書法名家齊聚文化局揮毫 迎牛年盼揮別疫情

農曆春節將屆，為增添年節喜氣，並推廣傳統民俗文化藝術之美，南投縣文化局今在局前廣場辦理「辛丑年春聯揮毫」活動，邀請縣內2...

影／疫情擴散壞年冬 中市南天宮首度發福氣箱安民心

台中東區南天宮新春送暖，主委吳光雄指出，在2020庚子年在疫情衝擊下，經濟不穩定已影響到各行各業、民生及社會發展，他表示...

員林路邊停車突破一年進帳2690萬 鹿港倒退嚕

彰化縣目前有彰化市、員林市和鹿港鎮實施路邊停車格收費，彰化和員林進帳都逐年增加，但鹿港鎮卻下滑，縣府了解原因，鹿港因僅周...

柳川整治再轉型！兼具休閒遊憩及環境教育的水域空間

台中市柳川整治及環境改善工程獲環保署核定經費持續推動，整體計畫兼顧水安全、水環境與水文化核心規劃理念，工程以防洪安全為前...

廣亮慈善會今發愛心物資 還幫弱勢戶送到家

廣亮慈善會今天發送愛心物資，其中一處原本在豐原火車站前改到停車場發送，志工也開車幫弱勢戶送物資送到家，一名95歲阿嬤拉著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。