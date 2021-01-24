中市宣示空汙季排汙加重處分 環局：科技執法難逃稽查

全台進入空汙季，台中市政府環保局表示，稽查人員運用人工智慧分析微型感測器數據，掌握可疑汙染源，立即派員採取紅外線氣體顯像儀等科學儀器揪出不法，去年共查獲159件違法、裁罰金額超過4500萬元，環保局表示，為免空汙季雪上加霜，成立專案小組強力取締，查獲汙染就加重處分。

環保局長陳宏益表示，科技執法，空汙很難以遁形。市府透過微型感測器，監測汙染潛勢區域的空品狀況，確認地點後派員到場蒐證，運用紅外線氣體顯像儀、紅外線熱顯像儀及火焰離子偵測器等科學儀器查察證據，確認不法廠家偷排位置。每年秋、冬受鋒面影響境外汙染移入，全台進入空汙好發季，市府更成立專案小組深度稽查，避免空品雪上加霜。

陳指出，去年稽查成果共查獲159件違反環保法令案件，總裁罰金額達4508萬4000元，專案稽查共查獲9件，總裁罰金額112萬6000元。空汙季期間，龍井區有3間工廠查獲無許可證就逕行操作，違反「空汙法」第24條規定，依法告發並追繳空汙防制費；另2間工廠在空汙不良日排汙，加重2倍罰鍰。

環保局說明，去年訂定檢舉固定汙染源獎勵辦法，民眾檢舉經查證屬實，檢舉人可獲緩獎金5%、「吹哨者」更加倍提高至10%，鼓勵全民監督、檢舉公私場所不法行為。