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南投書法名家齊聚文化局揮毫 迎牛年盼揮別疫情

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣文化局今辦理辛丑年春聯揮毫活動，縣內25名書法名家為民眾揮毫題字。圖／南投縣政府提供
南投縣文化局今辦理辛丑年春聯揮毫活動，縣內25名書法名家為民眾揮毫題字。圖／南投縣政府提供

農曆春節將屆，為增添年節喜氣，並推廣傳統民俗文化藝術之美，南投縣文化局今在局前廣場辦理「辛丑年春聯揮毫」活動，邀請縣內25名書法名家現場為民眾揮毫題字，不少民眾戴口罩到場排隊領春聯，縣府盼迎來牛年新春，揮別疫情。

縣府指出，台灣傳統文化習慣於農曆春節期間，以吉利、吉祥、喜慶的賀年春聯貼於家門，象徵除舊佈新，今年是辛丑年，因此特別邀請縣內書法名家現場書寫500份賀年春聯，分享給縣民，年節前獻上祝福，也推廣傳統民俗文化藝術之美。

祕書長洪瑞智說，國內疫況在過年前突有擴大趨勢，疫情又趨緊繃，不僅熱鬧的年節氛圍受影響，經濟、觀光及產業也受到嚴重打擊，為增添年節喜氣，在做好全程依照防疫規範前提下，仍按原計畫如期辦理小型揮毫活動，讓民眾索取春聯。

今到場書法名家有謝坤山、吳明晃、陳恆聰、洪森熙、劉志欣、林文士、洪嘉勇、曾惠楨、吳德賢、莊一琳、洪澄清、謝再智、鄭麗娟、陳景元、張碧雲、楊小鈴、黃昭祥、張文岳、林戊震、陳連忠、廖豐欽、林木村、洪毓秀、林旗成、楊惠如等25人。

而每位名家字體皆獨具特色，各有風格，民眾索取踴躍，且全程配戴口罩，在領取號碼牌或等待領取春聯時也盡量保持安全距離，洪表示，期許辛丑年牛轉乾坤，2020年經歷不好的事情都能盡快過去，迎來新機，在新的一年平安健康。

文化局長林榮森則說，藉由現場揮毫活動，除盼喚起民眾對春節喜樂的記憶外，也具有推廣書法藝術的目的，讓民眾重拾文字書寫的重視，並強化書寫能力青年學子。而今年除了傳統春聯，更特別為客家族群提供客語版春聯，也很受到歡迎。

南投縣文化局今辦理辛丑年春聯揮毫活動，縣內25名書法名家為民眾揮毫題字。圖／南投縣政府提供
南投縣文化局今辦理辛丑年春聯揮毫活動，縣內25名書法名家為民眾揮毫題字。圖／南投縣政府提供
南投縣文化局今辦理辛丑年春聯揮毫活動，縣內25名書法名家為民眾揮毫題字。圖／南投縣政府提供
南投縣文化局今辦理辛丑年春聯揮毫活動，縣內25名書法名家為民眾揮毫題字。圖／南投縣政府提供
南投縣文化局今辦理辛丑年春聯揮毫活動，縣內25名書法名家為民眾揮毫題字。圖／南投縣政府提供
南投縣文化局今辦理辛丑年春聯揮毫活動，縣內25名書法名家為民眾揮毫題字。圖／南投縣政府提供

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