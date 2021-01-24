聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／疫情擴散壞年冬 中市南天宮首度發福氣箱安民心
台中東區南天宮新春送暖，主委吳光雄指出，在2020庚子年在疫情衝擊下，經濟不穩定已影響到各行各業、民生及社會發展，他表示向關聖帝君擲筊請示，依指示在農曆過年前發送1000份「歲歲平安福氣箱」有平安米、平安麵、米粉、麥片…等民生物資，開放民眾每戶一箱，希望給大家呷平安，討吉利，好過年。
台中南天宮匯集信眾善心長期佈施，每年舉行全國白米佈施公益活動等，幫助偏鄉弱勢學童、低收入戶等真正需要幫助的朋友， 寒冬為社會注入一股暖流。
今年疫情嚴峻，吳光雄說，各行各業大嘆今年是歹年冬，他代表廟方請示關聖帝君， 今年首度發送「歲歲平安福氣箱」讓大家討個吉利，迎接新年。廟方這幾天在附近社區大街小巷、網路宣傳，8點前不少人排隊，廟方動用志工宣導戴口罩、量體溫。
排隊領「歲歲平安福氣箱」的是逾80歲的婦人，她說一早6點騎了20分鐘的機車，排到第一位，她表示，今年過得真艱苦，希望吃到神明賜福的福氣箱，全家過好年。領到時她還在神明前深深一鞠躬表示感謝。
市議員李中說，今年疫情嚴峻，希望大家平安過好年，他呼籲信眾祈求關聖帝君庇佑平安，也必須做好防疫措施。
台中南天宮關帝廟主要供奉關聖帝君，為商界尊崇的驅邪招財守護神，因此關聖帝君還有「武財神」之稱，信眾認為可招財並讓事業成功順利。南天宮特別的是主要宣揚儒釋道學說，倡導忠義精神，是地方信仰中心。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言