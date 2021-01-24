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員林路邊停車突破一年進帳2690萬 鹿港倒退嚕

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美鎮今年將開始路邊停車收費。記者林敬家／攝影
彰化和美鎮今年將開始路邊停車收費。記者林敬家／攝影

彰化縣目前有彰化市、員林市和鹿港鎮實施路邊停車格收費，彰化和員林進帳都逐年增加，但鹿港鎮卻下滑，縣府了解原因，鹿港因僅周末收費，請工讀生執行開單，因專業度不足，常有開錯單、漏開單等問題，反倒像員林這兩年委託專業廠商運作，充足訓練下，開單率年年有突破。

彰化縣因民意兩極，實施路邊停車收費經過一番波折，直到2017年元月彰化市先行實施 ，停車格周轉率提高，改善市區停車問題，鹿港鎮及員林市也跟著上路。

彰化縣政府工務處統計，彰化市目前有1159個收費停車格，從2017年開出58萬多張停車單到去年增加到88萬多張，金額從1822萬多元增到2964萬多元，員林公所目前有921格收費停車額，2017年第一年實施開出33萬多張單，第二年增加到59萬多張，到去年飆升到89萬多張，進帳達到2690萬多元。

鹿港目前有538個收費停車格，2017開出10萬多張，隔兩年都還有11萬張，去年卻減少到9萬7千多張，進帳倒退為281萬多元。鹿港鎮公所主秘林威任說，鹿港只有周末收費，先前有意委外由專業單位營運卻流標，加上市區違停的狀況仍多，有的民眾寧願隨意暫停，也不願停進收費停車格。

彰化市長林世賢說，路邊停車收入65%歸公所、35%歸縣府，對公所財政不無小補，也改善市區交通，但彰化市道路狹小，能增設停車格的空間已飽和，未來朝向增設停車場來解決停車問題。

和美鎮與北斗鎮今天也跟進路邊停車收費，和美規劃99格，收費時段從上午8點到晚上8點，每小時收20元，北斗鎮在熱門路段中華路、光華街及復興路段周邊等，一口氣增設901個汽車位和909個機車格，每小時收費20元，每日最高收費依路段熱門程度有所不同，從40元、60元和100元都有。

和美鎮的停車告示牌都已完成，並向縣府報准，公所原本打算在農曆春節前實施，但縣府針對部分停車格卡有電線桿或與消防栓太近等問題建議修正，目前公所還在作業中；至於北斗鎮要到今年3、4月才會正式實施。

彰化和美鎮今年將開始路邊停車收費，告示牌已完成。記者林敬家／攝影
彰化和美鎮今年將開始路邊停車收費，告示牌已完成。記者林敬家／攝影

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