時力台中發紅包袋 主席陳椒華籲提早讓中火減媒除役

春節將屆，時代力量黨主席、立法委員陳椒華今展開各縣市發紅包袋與春聯行程，上午第一站來到台中市北屯市場。除了在市場裡向市民提早拜年，她藉媒體呼籲，中火減煤除役是必然的趨勢，市民和鄰近縣民都期待中火燃煤機組能提早除役，早日減少燃煤空污對環境與健康的影響。

包括台中黨部主委洪錦鈺、執行長簡嘉佑、副執行長吳佩芸和主婦聯盟執委許心欣等上午陪同陳椒華一起走入市場，向攤商和買菜市民拜年。陳椒華說，時代力量同時也會提出適當的市議員人選，參加下屆的市議員選舉，希望市民支持，讓第3勢力崛起，在台中市議會至少有3席之地，發揮理性問政和監督之力。

陳椒華說，中火老舊機組2029年才除役，不符合減煤民意，而中火減煤除役是必然的趨勢，市民和鄰近縣民都期待中火燃煤機組能提早除役，早日減少燃煤空污對環境與健康的影響。

但台電日前回覆立法院經濟委員會的報告僅規劃最快在2029至2030年、提前2年將1至4號燃煤機組除役。也就是，中火在2024~2025年兩部燃氣機組陸續上線後，將有約5年的時間重回全球最大火力發電廠「寶座」即使1至4號燃煤機組在燃氣環評中轉為備用，並設下三門檻，但中市府和市民仍擔心，在民進黨全面執政下，以及在2025年非核家園後，還可能會因電力不足又突破環評限制，而重新啟用。若不除役，難安民心。