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立委陳柏惟和議員王立任 邀在地企業商家捐助愛心物資

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立委陳柏惟今天和台中市議員王立任，邀請台中海線地區在地企業及商家共同捐助愛心物資與保暖用品。圖／立委陳柏惟服務處提供
立委陳柏惟今天和台中市議員王立任，邀請台中海線地區在地企業及商家共同捐助愛心物資與保暖用品。圖／立委陳柏惟服務處提供

農曆年節將近，立委陳柏惟邀請台中海線地區在地企業及商家共同捐助百份愛心物資與保暖用品，今天和台中市議員王立任在沙鹿忠天宮舉行「歲末寒冬送暖關懷弱勢活動」，希望弱勢家庭安心過好年，現場也有揮毫寫春聯活動。

陳柏惟表示，這次透過台中市社會局轉介的海線社福單位提供來自沙鹿、龍井、大肚等地區，需定期由社工訪視的低收、中低收入戶以及邊緣戶等真正需要幫助的個案家庭，共100戶，發放寒冬過年需要的物資，有米、油、泡麵、衛生紙、清潔劑等民生物品，另募毛衣、毛帽、手套等保暖衣物以及防疫必需品口罩等共12樣物品，由宏柯國際有限公司、百盛國際開發有限公司、台灣妙管家股份有限公司、陳石城肉脯店及眾多企業店家共同提供。

陳柏惟說，今年冬天特別寒冷，加上疫情關係，大家去年一年都過得比較低迷，希望能藉由寒冬送暖的活動，提供平時難以取得但非常需要的物資給需要幫助的人，在新的一年能有好的開始，他感謝在地這些企業以及店家的幫忙，把愛分享給需要的人，讓這些需要幫助的家庭可以過個溫暖的好年。

考量到防疫，今天活動選擇空曠地廟宇場地，發放排隊的過程中民眾們也遵守1.5公尺距離規範，今天由台中好過日協會、鹿峰發展協會、仁愛會、忠天宮及田美福德宮共同協助舉辦，台中市王立任議員現場揮毫寫春聯送給民眾。

王立任表示，他常習寫書法，文宣字體都由自己親筆所寫，這次在活動現場揮毫，春聯各有不同特色，供需要的民眾現場索取。

立委陳柏惟今天和台中市議員王立任，邀請台中海線地區在地企業及商家共同捐助愛心物資與保暖用品。圖／立委陳柏惟服務處提供
立委陳柏惟今天和台中市議員王立任，邀請台中海線地區在地企業及商家共同捐助愛心物資與保暖用品。圖／立委陳柏惟服務處提供

陳柏惟

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