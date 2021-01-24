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中市茂谷柑盛產 農業局鼓勵農民分級

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市農業局舉辦茂谷柑共同運銷講習會。 圖／ 台中市農業局提供
台中市農業局舉辦茂谷柑共同運銷講習會。 圖／ 台中市農業局提供

每年1到4月是台中市茂谷柑產季，為協助農民拓展行銷通路，台中市政府農業局輔導農民團體、產銷班等進行共同運銷，鼓勵農民將茂谷柑分級包裝後送拍賣市場拍賣，日前舉辦共同運銷講習會，說明拍賣相關流程及注意事項，希望透過拍賣市場增加農民收益。

農業局上周在東勢區農會果菜市場農民活動中心辦理「110年度茂谷柑共同運銷講習會」，邀請台北農產運銷股份有限公司拍賣員李邦傑、台中果菜運銷股份有限公司課長陳又嘉，講解果菜批發市場拍賣流程及果品分級包裝注意事項；也邀請北屯區果樹產銷班第1班前班長古銘家分享該班歷年椪柑、茂谷柑、桶柑等柑橘類共同運銷心得。

農業局表示，台中市茂谷柑栽培面積552公頃，產量超過1萬1000公噸，產區涵蓋東勢、石岡、新社、外埔等區，栽培面積以東勢區413公頃、產量8700公噸為最高；台中茂谷柑收穫期較南部晚，加上糖酸比的關係，品嘗時間可持續到4月底。

農業局為調節台中茂谷柑的運銷數量，積極輔導農民團體、產銷班等進行農產品共同運銷，鼓勵農民將茂谷柑分級包裝後送拍賣市場拍賣，以穩定供需，確保產品品質及衛生安全，也縮短運銷過程、減低運銷成本，增加農民收益。

今年1月1日至目前為止，台中茂谷柑在果菜批發市場拍賣價格每公斤平均41.2元，石岡區特級茂谷柑更拍出每公斤170元高價，農業局歡迎農民踴躍以共同運銷方式銷售；另為鼓勵農民將農產進行產銷履歷驗證，批發市場將優先拍賣通過產銷履歷驗證的茂谷柑，且內外包裝皆張貼產銷履歷標籤，農糧署更補助每公斤2.5元；若只在外包裝張貼，農糧署補助每公斤0.5元。

農業局表示，全國拍賣市場都已建置電子拍賣方式，拍賣作業全面電腦化，作業嚴謹健全並公開透明，因此將茂谷柑以共同運銷方式送拍賣市場拍賣，也是一項優良行銷管道，鼓勵農民積極參與共同運銷，增加收益。

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