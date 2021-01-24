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廣亮慈善會今發愛心物資 還幫弱勢戶送到家
廣亮慈善會今天發送愛心物資，其中一處原本在豐原火車站前改到停車場發送，志工也開車幫弱勢戶送物資送到家，一名95歲阿嬤拉著菜籃車要帶物資回家，她搬不動，志工開車送物資到她家，阿嬤不斷向志工道謝。
廣亮慈善會理事長黃國益表示，今年是慈善會第34年送愛心物資，以低收入戶與弱勢家庭為主，今天同時在台中市東區、大里區、霧峰和豐原區安排送物資給弱勢家庭700多戶，每戶現金2000元，愛心物資及毛毯共約3000元；另捐贈台中市街友200個睡袋、毛帽、手套，也送250位認養兒童認養金每位3000元和愛心物資。
今天發送愛心物資原本安排在豐原火車站前，為避免群聚，改在較空曠的豐原太平洋百貨停車場送物資，志工們昨天先打包要送出的物資並造冊後，今天在現場等候民眾來領，也主動開車載物資到民眾家，許多人騎機車來載，腳踏座上載滿物資。
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