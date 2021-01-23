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超熱門著色比賽比考台電還難？得獎作品在彩虹眷村展出

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
「童心畫愛」敬老公益與再生能源轉動愛著色比賽得獎作品在彩虹眷村展出至元宵。圖／台電台中區處提供
「童心畫愛」敬老公益與再生能源轉動愛著色比賽得獎作品在彩虹眷村展出至元宵。圖／台電台中區處提供

「童心畫愛」敬老公益與再生能源轉動愛著色比賽今天在台中市南屯區「彩虹眷村」舉辦頒獎典禮，今年有近萬張作品參賽，獲獎機會低，號稱「比考上台電還難」，得獎作品即日起在「彩虹眷村」展出至元宵；一月適逢彩虹爺爺黃永阜生日月份，主辦單位也特別準備一個蛋糕暖壽，祝彩虹爺爺98歲生日快樂。

「童心畫愛」敬老公益與再生能源轉動愛著色比賽由華山基金會、彩虹文創公司、台電台中區營業處合辦，台中市教育局指導，今年為首度舉辦，共收到台中近1萬張作品，主辦單位從中選出150件優秀作品。

台電台中區處長黃明舜說，這次繪畫比賽響應熱烈，獲獎的機會僅1.5%，比考上台電的機會還低，他笑稱「比考台電還難」，台電台中區處很開心可以響應公益，讓小朋友藉由繪畫，習得節能減碳的觀念，盼這項有意義的活動可持續辦下去。

彩虹文創執行長魏丕仁說，盼透過小朋友們豐富想像力及畫筆，拋磚引玉，讓社會重視「敬老、公益及節能減碳」等觀念。

「童心畫愛」敬老公益與再生能源轉動愛著色比賽今天在台中市南屯區「彩虹眷村」舉辦頒獎典禮。圖／台電台中區處提供
「童心畫愛」敬老公益與再生能源轉動愛著色比賽今天在台中市南屯區「彩虹眷村」舉辦頒獎典禮。圖／台電台中區處提供
「童心畫愛」敬老公益與再生能源轉動愛著色比賽今天在彩虹眷村頒獎，主辦單位準備蛋糕為彩虹爺爺暖壽。圖／台電台中區處提供
「童心畫愛」敬老公益與再生能源轉動愛著色比賽今天在彩虹眷村頒獎，主辦單位準備蛋糕為彩虹爺爺暖壽。圖／台電台中區處提供

台電 彩虹眷村 再生能源

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