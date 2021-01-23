超熱門著色比賽比考台電還難？得獎作品在彩虹眷村展出
「童心畫愛」敬老公益與再生能源轉動愛著色比賽今天在台中市南屯區「彩虹眷村」舉辦頒獎典禮，今年有近萬張作品參賽，獲獎機會低，號稱「比考上台電還難」，得獎作品即日起在「彩虹眷村」展出至元宵；一月適逢彩虹爺爺黃永阜生日月份，主辦單位也特別準備一個蛋糕暖壽，祝彩虹爺爺98歲生日快樂。
「童心畫愛」敬老公益與再生能源轉動愛著色比賽由華山基金會、彩虹文創公司、台電台中區營業處合辦，台中市教育局指導，今年為首度舉辦，共收到台中近1萬張作品，主辦單位從中選出150件優秀作品。
台電台中區處長黃明舜說，這次繪畫比賽響應熱烈，獲獎的機會僅1.5%，比考上台電的機會還低，他笑稱「比考台電還難」，台電台中區處很開心可以響應公益，讓小朋友藉由繪畫，習得節能減碳的觀念，盼這項有意義的活動可持續辦下去。
彩虹文創執行長魏丕仁說，盼透過小朋友們豐富想像力及畫筆，拋磚引玉，讓社會重視「敬老、公益及節能減碳」等觀念。
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