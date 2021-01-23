最強婚紗照 女山友9個月登12座百岳自拍婚紗
愛在疫情蔓延時！南投縣政府機要科長卓靜如和工程師男友鍾瑋杰去年3月攀登百岳拍攝婚紗，兩人重裝備和婚紗禮服，9個月走過玉山、奇萊、北大武等12座百岳，用手機完成一幅幅浪漫絕美照片，今年1月兩人步入紅毯，獨一無二百岳婚紗相簿也是兩人愛情最佳見證。
34歲的卓靜如身材嬌小，卻是運動達人。慢跑、登山、游泳、潛水上山下海都是她的興趣，百岳已經完成四分之一。前年參加日月潭馬拉松，在網路認識竹科工程師鍾瑋杰，兩人都喜歡慢跑、登山，彼此討論興趣和運動技巧，感情迅速加溫。
卓靜如個性獨立、自主，去年2月她告訴鍾瑋杰，「我看別人在百岳拍婚紗都好美，我也想上去拍，可以嗎？」鍾瑋杰全力支持，兩人都有百岳長程縱走的經驗，決定獨力完成百岳婚紗攝影。
因為時間相當趕，兩人搜尋婚紗、挑選西裝，沒有適合大背包出發前土法煉鋼，將婚紗外掛在背包外。他們3月8、9日攀登北大武山，4月4、5日走玉山群峰，5月9日合歡山主峰、5月10日至14南湖群峰，6月14志佳陽大山，6月26、27日奇萊主北。因為登玉山時遇到白牆（濃霧），11月21、22日補考，重登一次玉山拍照。
卓靜如說，因為負重關係，婚紗照一切從簡，照片都是以手機拍攝，但每次都遇到不少山友熱心協助，幫忙拍照、化妝、梳頭，而在玉山行程時，鍾瑋杰偷偷策劃在玉山主峰求婚，讓她最為驚喜感動，點頭答應鍾瑋杰求婚。
卓靜如尋找網路婚紗相本，挑選照片數量和模版後上傳照片自製婚紗照，封面照是兩人穿著傳統婚禮服在玉山主峰前接吻，背面則是兩人背看玉山群峰，玻璃封面相當有質感又獨一無二，舉辦婚宴時，絕美百岳婚紗相簿，讓親友羨慕不已。
卓靜如說，攀登百岳過程中有時日數長，長時間在高山臉部浮腫，但她希望5年、10年後翻閱婚紗照，仍保有最初的悸動，婚紗照都沒修圖。親友都以為這套百岳婚紗照價格昂貴，其實扣除婚紗和登山費用，製作婚紗相簿她只花了五百多元。但能穿上不同婚紗在百岳和另一半留下最美的回憶，無價。
知名婚紗攝影師梁琇媚說，台灣高山美景和銀河星空，吸引國內外新人到台灣拍攝百岳婚紗，但拍攝地點大多以合歡群峰為主，拍攝一次費用從5到8萬元，還要天候配合，才能拍到絕美浪漫的婚紗照。不過攀登12座百岳，且部分是高難度路線，就她所知還有沒婚紗公司有這樣服務，因為要克服體能和高山環境，對新人和攝影師來說都是不小的挑戰。
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