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成立十周年 彰化縣各級學校家長會聯會理事長履新

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣各級學校家長會聯合會新任理事長胡荏凱（右），從卸任理事長陳凱榮手中接過印信。記者簡慧珍／攝影
彰化縣各級學校家長會聯合會新任理事長胡荏凱（右），從卸任理事長陳凱榮手中接過印信。記者簡慧珍／攝影

彰化縣各級學校家長會聯合會今天舉行新、卸任理事長交接典禮，會場冠蓋雲集，新任理事長胡荏凱出身溪州鄉，鄉內政界聞人和教育界人士都到場，展現團結和人氣；胡荏凱承諾承擔責任，親師共同為孩子受教品質再提升而努力。

彰化縣各級學校家長會聯合會成立十周年，創會理事長楊少萍請假，由夫婿陳杉銘致詞祝賀表示，一轉眼聯合會已創立十周年，他和楊少萍感謝接任的歷任理事長對教育事務盡心盡力，陪同家長一起關心孩子的未來。企業諮詢總顧問林肇睢向來風趣，致詞時說，卸任理事長陳凱榮夫人使用台灣玻璃廟加持的淨水，對夫婿忙著參與社會事務，特別能夠體諒，歡迎各社團理事長、會長的夫人都來取用淨水。

彰化縣議長謝典林肯定陳凱榮過去兩任的付出，也期許溪州子弟的胡荏凱，秉持過去擔任溪州青工會會長、溪州鄉同心慈善會理事長期間熱心公益事務的精神，帶領彰化縣各級學校家長會聯合會向前進。謝典林致贈前立委鄭汝芬手會彩墨捲軸作為賀禮，表達十足誠意和謝意。

立法委員謝衣鳳也表示，最近在立院審查教育預算，項目細微，她最重視外語和AI教育，因國家經費有限，無法充足分配在民眾需要的項目，她很感謝彰化縣各級學校家長會聯合會歷任理事長和理監事的奉獻，讓彰化縣教育更好。

教育處長陳逸玲主持監交儀式，第八、九屆理事長陳凱榮把印信交給第十屆理事長胡荏凱。胡荏凱表示，人生有不同的風景，「在不同時候有不同的人進入我們的生命」，他感謝教育夥伴在他的身邊陪伴和支持，而家長、老師、學生是教育「三角鐵」，缺一不可，各有各的權利和義務，他當選就是責任承當的開始，更是服務的起點。

彰化縣各級學校家長會聯合會第十屆理監事和顧問上台，接受陳逸玲披彩帶和授予證書，團隊陣容浩大，另有多所學校人員、社區才藝社團在致詞等儀式之後表演，會場洋溢喜氣。

AI

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