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「送愛到十方」春聯義賣連21年！今年配合防疫愛心不減
台中市南屯區大業藝能館持續21年舉辦「送愛到十方」春聯義賣活動，今年受疫情影響，配合政府防疫政策，為避免群聚，沒舉辦揮毫活動，但愛心不減，改由邀請藝術家、畫友寫春聯、創作年畫等，再PO網義賣，義賣所得將全數捐給十方啟能中心，吸引民眾響應，義賣活動到除夕。
大業藝能館藝術總監黃譓丞說，在21年前，她因為一名腦性麻痺學生就讀於十方啟能中心，得知十方啟能中心位於大坑，學員為智能障礙、唐氏症、自閉症和發展遲緩等特殊生，靠社會小額捐款挹注維持營運，缺乏經費改善設備，因此持續21年在歲末年終推出春聯義賣，連同材料費捐給十方啟能中心做公益。
黃譓丞指出，往年春聯義賣活動都會邀集藝術家等人現場揮毫，吸引很多畫友、學生家長等人到場賣春聯、年畫，今年受疫情影響，改邀約黑白書學會會長林秀瓊、
朵喵貓餐廳店長江政忠、畫友劉彩虹，以及台中榮總醫師張碧倚等人寫春聯、創作年畫。
黃譓丞說明，台中榮總醫師張碧倚和媽媽一起作公益，張碧倚除了自己設計年畫之外，還刻木板印製成版畫，分享院所的同事與朋友。
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