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玉山避難山屋遭破壞 保育志工徒步修復重現光明
玉山國家公園面積廣大，沿途山屋是登山者最重要的休息和避難地點，但因為地形險峻難行，只能依靠保育志工徒步背負器材維護，今年寒流接連報到，國家公園內高山雪景吸引人，但保育志工卻背著30公斤重的器材，修復第九座避難山屋馬博山屋光電系統，入夜重現光明。
今年1月開始，寒流接連報到，玉山國家公園內超過3000公尺高山，因下雪山頭成了冰雪世界，追雪民眾絡繹不絕，為了確保山友安全，玉山保育志工默默守護著玉山園區，利用休假日克服高山零下低溫氣候，維護沿途山屋和設施。
由於高山氣候低溫冰凍、強紫外線、雷擊突波及人為的影響故障，玉山目前9處避難山屋系統，就曾發現3座線路遭私自接電破壞，造成系統短路損壞。
玉管處呼籲山友愛護高山避難山屋及相關設施，登山如發現遇遊客蓄意破壞山屋設施之行為，請協助立即勸導或制止拍照，並通報玉管處。山友登山過程中，如遇到服勤保育志工，不吝給予支持及鼓勵，共同讓登山環境越來越好。
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