彰縣溪湖鎮燈籠海今點亮 13場春聯揮毫明起下鄉

彰化縣溪湖鎮公所今天下午點亮「抗疫祈福燈籠海」，並請名家揮毫送春聯和年畫，鎮民在鎮公所前廣場大排長龍；鎮公所表示，明天到2月6日的每個星期日將在13個社區分送名家春聯。

防疫期間「不能到處走，氣氛還是要有。」溪湖鎮2021金牛賀歲行大運-社區新春揮毫贈鄉親，今天下午從鎮公所前廣場起跑。河東社區表演舞獅，為系列活動揭開序幕，縣長王惠美到場和鎮長黃瑞珠、立法委員謝衣鳳等人同時書寫「春」字斗方，貼在鎮公所正門口前的燈排。

王惠美說，文化局邀請16位書法家，溪湖鎮公所至少請來30位書法家，溪湖鎮的名家春聯揮毫活動是今天規模最大，可見彰化縣人文薈萃，不只縣治所在地，連地方都名家如雲，縣政府今舉辦彰化建縣300年紀念活動，需要地方文人雅士鼎力相助，共同彰顯彰化傳統文化。