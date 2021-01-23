18位在地青年職人進駐 「卦山村」翻轉八卦山大佛區

位在彰化縣政府城觀處前的八卦山大佛圓形廣場，原本僅有2家店面，生意冷清，吸引不少人氣被詬病，經縣府重新打造為「卦山村-美學生活聚落」，由18位在地青年職人進駐，目前已有20家店面，今天由縣長王惠美主持開幕，重新翻轉八卦山大佛區，增添全新美學生命力。

縣長王惠美今天由彰化縣創藝美育協會會長李元灝等人陪同，主持八卦山大佛圓形廣場「卦山村-美學生活聚落」開幕，王惠美表示，一個人的力量有限，有18個人時，團結力量大，這次彰化縣政府引進的18位在地青年職人，有漆器創作、商業攝影、永生花教學、古琴表演、版畫、插畫、水彩、植栽設計、披薩親子美食教學、茶道教學等，讓八卦山面貌煥然一新，歡迎大家多來彰化八卦山大佛走走，感受八卦山白天與晚上不一樣之美。

王惠美指出，縣府為了成為彰化縣青年有更強而有力的後盾，「卦山村」就是青年創業基地之一，也是翻轉八卦山大佛區最好的起點，讓青年樂於留鄉、返鄉，同時在議會的支持下還有1000萬元的青創基金，最高補助30萬，還有青年住宅，希望能讓青年安心成家、在彰化就業，期望未來能持續帶動彰化青年返鄉、留鄉，將彰化打造幸福城市。

「卦山村」今天下午並舉辦一系列的親子活動如年節花藝、親子瑜伽、版畫紅包印刷、親子英樂故事繪本等，吸引許多親子同樂。