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疫情擋不住名家手筆　彰化縣90分鐘送完500副春聯

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣文化局舉辦名家新春揮毫，為縣民送上祝福。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣文化局舉辦名家新春揮毫，為縣民送上祝福。記者簡慧珍／攝影　

「彰化很有料，只是過去太低調。」彰化縣文化局邀請16位書法名家，今天在縣立圖書館大展身手，一個半小時送出500副春聯和上百張年畫，民眾等候現寫春聯，觀賞南興國小學童演布袋戲或欣賞版畫製作過程，沈浸在漸濃的年味氣氛裡。

縣府團隊迎接新年，在縣立圖書館舉辦「牛轉新運－新春揮毫送春聯活動」，縣長王惠美是鹿港人，鹿港寫書法風氣鼎盛，王惠美也拜師練書法，今天和文化局長張雀芬、各書法學會理事長一起揮毫，王惠美寫「牛轉乾坤」，張雀芬寫「牛到吉祥」，各書法學會理事長各寫下「金牛賀春」「牛金納福」等賀詞。

王惠美說，書法藝術是彰化縣文化之寶，「彰化很有料，只是過去太低調」，過年前貼上書法名家所寫的春聯更有年味，希望透過新春揮毫活動推廣書法藝術，並以春聯寄寓未來一年的祝福，期待2021年「牛轉新運」。

新春揮毫是彰化縣書法家齊聚傳揚書藝、共同展現漢字魅力的年度盛事，今年由彰化縣書法學會、甲骨文學會、游藝雅集書學會、鹿江詩書畫學會、崇晉書道學會、逸晉書道學會、墨友書畫學會、君承書畫協會，及磺溪美展書法篆刻類得獎者共襄盛舉，南興國小學童表演傳統布袋戲，現場還有版印年畫，縣立美術館廣場則創意打春牛，充滿濃厚年味，洋溢節慶喜氣。

彰化縣長王惠美書法大楷力道十足。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美書法大楷力道十足。記者簡慧珍／攝影

春聯 王惠美

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