疫情擋不住名家手筆　彰化縣90分鐘送完500副春聯

「彰化很有料，只是過去太低調。」彰化縣文化局邀請16位書法名家，今天在縣立圖書館大展身手，一個半小時送出500副春聯和上百張年畫，民眾等候現寫春聯，觀賞南興國小學童演布袋戲或欣賞版畫製作過程，沈浸在漸濃的年味氣氛裡。

縣府團隊迎接新年，在縣立圖書館舉辦「牛轉新運－新春揮毫送春聯活動」，縣長王惠美是鹿港人，鹿港寫書法風氣鼎盛，王惠美也拜師練書法，今天和文化局長張雀芬、各書法學會理事長一起揮毫，王惠美寫「牛轉乾坤」，張雀芬寫「牛到吉祥」，各書法學會理事長各寫下「金牛賀春」「牛金納福」等賀詞。

王惠美說，書法藝術是彰化縣文化之寶，「彰化很有料，只是過去太低調」，過年前貼上書法名家所寫的春聯更有年味，希望透過新春揮毫活動推廣書法藝術，並以春聯寄寓未來一年的祝福，期待2021年「牛轉新運」。