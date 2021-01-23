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農委會金推獎18個名額 南投縣包辦5個名額

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣農業表現傑出，農委會幸福農村金推獎南投縣有5個農會獲獎。圖／南投縣政府提供
南投縣農業表現傑出，農委會幸福農村金推獎南投縣有5個農會獲獎。圖／南投縣政府提供

南投縣政府今天慶祝農民節，去年農業表現傑出，去年各有1人拿下神農獎、全國模範農民，幸福農村金推獎南投縣就有5個農會獲獎。南投縣長林明溱肯定南投縣14萬名農友努力創新，成為南投農業的根基命脈。

林明溱說，去年疫情及乾旱雙重打擊，南投農友非常努力，也創造許多好成績，但他深知不少縣內農產品恐將面臨價低滯銷的困境，縣府團隊會持續密切與縣農會及13鄉鎮市農會合作，適時推出助農促銷的措施，減輕農友的壓力。

他也接獲許多農友建議，希望縣府能補助農機，減輕農村人力老化及外流造成的生產壓力，將會與立委馬文君、許淑華等人，爭取農委會擴大編足預算，滿足農友需求。

台中農業改良場場長李紅曦指出，南投縣農業表現傑出有目共睹，地廣人稀的南投縣，不僅有傑出農友能榮獲全國模範農民及十大神農，農委會全力推動的幸福農村金推獎18個名額，南投各級農會就拿下5個金推獎，十分不容易。

南投縣慶祝農民節表揚，表揚名單如下，十大神農謝瑞裕、全國模範農民王朝偉、南投縣模範農民李倫德、蘇春賢，第一屆幸福農村金推獎，南投縣農會、草屯鎮農會、名間鄉農會、水里鄉農會及信義鄉農會，金推獎個人獎項南投縣農會張育賢及草屯鎮農會林莞琦。

南投縣長林明溱（左）表揚神農獎得主謝瑞裕（中）。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱（左）表揚神農獎得主謝瑞裕（中）。圖／南投縣政府提供

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