農委會金推獎18個名額 南投縣包辦5個名額

南投縣政府今天慶祝農民節，去年農業表現傑出，去年各有1人拿下神農獎、全國模範農民，幸福農村金推獎南投縣就有5個農會獲獎。南投縣長林明溱肯定南投縣14萬名農友努力創新，成為南投農業的根基命脈。

林明溱說，去年疫情及乾旱雙重打擊，南投農友非常努力，也創造許多好成績，但他深知不少縣內農產品恐將面臨價低滯銷的困境，縣府團隊會持續密切與縣農會及13鄉鎮市農會合作，適時推出助農促銷的措施，減輕農友的壓力。

他也接獲許多農友建議，希望縣府能補助農機，減輕農村人力老化及外流造成的生產壓力，將會與立委馬文君、許淑華等人，爭取農委會擴大編足預算，滿足農友需求。

台中農業改良場場長李紅曦指出，南投縣農業表現傑出有目共睹，地廣人稀的南投縣，不僅有傑出農友能榮獲全國模範農民及十大神農，農委會全力推動的幸福農村金推獎18個名額，南投各級農會就拿下5個金推獎，十分不容易。