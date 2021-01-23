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台中公車運量去年超過1億人次 減少超過48噸PM2.5

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市交通局要提升電動公車辨識度，車頭及車尾塗裝「白底綠閃電」圖案，鼓勵民眾優先選擇搭乘電動公車。圖／台中市交通局提供
台中市交通局要提升電動公車辨識度，車頭及車尾塗裝「白底綠閃電」圖案，鼓勵民眾優先選擇搭乘電動公車。圖／台中市交通局提供

台中市積極改善空品，力推綠色交通運輸，去年市區公車運量超過1億人次，減少超過48噸的PM2.5；「電動公車」全市197輛全國第一，分布8家客運業者，經營29條公車路線，未來規劃將台灣大道幹線化公車逐年汰換成電動公車，以2022年290輛為目標。

台中市交通局長葉昭甫表示，將持續努力提升公共運輸效能，創造交通、環境平衡發展的低碳城市。

台中2013年起推動電動公車，至今已建置達197輛，數量全國第一；為提升辨識度，交通局統一將電動公車的車頭及車尾塗裝「白底綠閃電」圖案，鼓勵民眾優先選擇搭乘電動公車。

葉昭甫指出，「iBike倍增計畫」也陸續將329站的iBike1.0，逐步升級至1000站變成YouBike2.0，並增加多元支付方式，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車，提升租借便利性，鼓勵民眾多使用無能耗、零汙染的公共自行車作為轉乘運具，減少及移轉私人機動車輛，除降低環境汙染，也可改善都市道路交通擁擠情形，落實低碳城市建構。

「台中交通網」APP，藉由手機即可查詢停車場剩餘格位數及線上繳交停車費，使用電動汽機車的車主，還可享有低碳車輛停車月票優惠、電動車免費停車優惠等措施。

交通局指出，市府將持續推動「大台中山海環線」、「捷運藍線」、「機場捷運」及「大平霧捷運」等軌道建設，逐步建構台中市軌道路網，透過鐵路、捷運等軌道路網串接，方便民眾使用大眾運輸，減少私人運具使用，建構台中低碳大眾運輸環境。

台中市「iBike倍增計畫」陸續將iBike升級為iBike2.0，增加多元支付方式，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車，提升租借便利性。圖／台中市交通局提供
台中市「iBike倍增計畫」陸續將iBike升級為iBike2.0，增加多元支付方式，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車，提升租借便利性。圖／台中市交通局提供

公車 機場捷運 台中市

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