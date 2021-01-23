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中市議長連跑2場寒冬送暖 月底再辦2場送暖助弱勢

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議長張清照今早先到梧棲區頂寮里幫忙發送物資給低收入戶。圖／張清照服務處提供
台中市議長張清照今早先到梧棲區頂寮里幫忙發送物資給低收入戶。圖／張清照服務處提供

台中市議長張清照今日上午連趕兩場寒冬送暖活動，先到梧棲區頂寮里幫忙發送物資給低收入戶，隨後趕往清水紫雲巖的寒冬送暖活動；另外，張清照也將於1月29日、30日在清水服務處舉辦寒冬送暖活動，他說「做公益不嫌多，社會更溫暖！」

梧棲區頂寮里長鐘金水每年都會舉辦寒冬送暖活動，今年有20多家企業贊助物資，贊助的企業一年比一年多，且超過半數是主動來贊助，提供大批物資，多達30、40項。台中市議長張清照也到場協助搬運物資，讓這些清寒戶備感溫馨。張清照說，持續做愛心就會有更多人加入，達到拋磚引玉的效果。

隨後張清照趕往清水紫雲巖關心寒冬送暖活動；紫雲巖每年年終發放超過10萬斤白米，每戶50斤白米，還有2000元至5000元不等的關懷金，約有1、2000戶受益。紫雲巖主委吳勝隆說，廟方的香火收入來自十方，取之於社會、用之於社會，年終的寒冬送暖會一直做下去，並加強文化活動，為社會安定祥和盡一份心力。

張清照今日連趕兩場寒冬送暖活動，也將於1月29、30日在清水服務處舉辦寒冬送暖，發放物資及關懷金給清寒戶。

台中市議長張清照今早先到梧棲區頂寮里幫忙發送物資給低收入戶。圖／張清照服務處提供
台中市議長張清照今早先到梧棲區頂寮里幫忙發送物資給低收入戶。圖／張清照服務處提供

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