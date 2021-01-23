影／就是他！蔡英文：台中交通需求交代林佳龍做好做滿

蔡英文總統今天上午在交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌等人陪同下參拜台中市南屯區聖帥宮。蔡英文在致詞時談到台中人交通的需求，有一個人很重要，「就是他！」台中市前市長林佳龍。「台中交通需求、基礎建設需求，都交代佳龍做好、做滿」，並笑著對林佳龍說「你的責任很重喔！」

今天陪同蔡英文人員包括林佳龍、內政部長徐國勇、蔡其昌、立委張廖萬堅、莊競程、何欣純、陳柏惟等人。蔡英文致詞時說，台灣因疫情處理很平穩，加上過去幾年打基礎，經濟發展是在好的基礎上持續發展，台灣已經是亞洲四小龍之首。

蔡英文指出，國家是在進步當中，前瞻基礎計畫繼續投資台灣，計畫中最重要做軌道數位綠能跟城鄉發展。台中人基礎建設的需求，尤其是交通的需求，有一個人很重要。