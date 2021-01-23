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弱勢童沒錢買新衣 NET封館讓家扶孩子買新衣迎新年
春節即將到來，但南投家扶中心的孩子經濟困難，家中大多沒錢添購新衣，知名服飾品牌NET捐贈愛心提貨券給南投家扶中心，同時提前封館，讓受扶助家庭可以不收干擾挑選喜歡的新衣，兒童和青少年更因為不受價格約束，可以挑選喜歡的衣物笑開懷，歡喜迎接春節到來。
阿祥阿公獨自照顧3名尚在就學的孫子，分別就讀高中、國中、國小，阿公健康狀況不佳，除了務農微薄收入外，多仰賴政府補助。因為經濟困難，三兄弟時常穿著過於單薄和不合身的舊衣。今天NET南投一館封館，三兄弟都可以挑選自己喜歡的衣服，每人人手一袋新衣，阿公特別感謝NET善舉，讓三個孫子都有新衣可穿。
南投家扶中心感謝NET公司提供愛心提貨劵幫助弱勢家庭，多年的善心舉動讓受助家庭們感到相當窩心，相信農曆過年前後這段期間，孩子們不僅身體可以穿得暖，心也能感受到社會滿滿的溫情；在此也感謝NET南投一店提早一小時營業，只開放給家扶兒少能包館盡情選購。
南投家扶中心主任魏季李說，NET主富服裝股份有限公司不只看到弱勢孩子的需求，也尊重孩子們的選擇權和感受，用封館的方式讓孩子自由選購喜愛的衣物。也期盼有更多企業及社會人士，一起關注、幫助弱勢孩童及家庭，共同營造充滿愛的生活環境。
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