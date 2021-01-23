美女直播主「人美心更美」 率志工幫助獨居老人修房子

人美心更美！長期從事公益、全台走透透的美女直播主「蓁蓁」黃昱蓁，今天帶領台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子，還幫忙裝熱水器、修剪頭髮及指甲，以全新面目，好過年。

護理師出身的黃昱蓁，是成立才一年多的台灣宏樹公益協會創儲理事長，其實，在此之前，已投入公益6、7年，長期關注老人長照、關懷修繕與海洋環保等議題，從花蓮開始，善行足跡遍及全台。

黃昱蓁擁有亮麗外型與火辣身材，是知名的美女直播主，粉絲數超過10萬人，在她號召下，許多紛絲紛紛投入做公益的陣容，像幫獨居老人修房子及添置家具、電器，是因紛絲有許多是包租公，要人有人，要東西有東西，大家同心協力，都能圓滿達成任務。

黃昱蓁說，從事公益初心的發起，是因為她有次生病，體悟到人生無常，只要自己有能力，就應該去做助需要幫助的人，而她從中也獲得快樂與成就，更因全台走透透，身體也變得更好了。

在彰化縣政府社會處的推介下，台灣宏樹公益協會約30名志工今天由 「蓁蓁」帶領下，分別為彰化縣伸港鄉及和美鎮3位獨居老人提供服務， 內容有屋頂破損修補、無障礙通道建立、加裝熱水器、床邊裝設可動式床欄等。黃昱蓁也捲著袖子，一起搬家具、清垃圾，忙著不可開交。