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美女直播主「人美心更美」 率志工幫助獨居老人修房子

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
長期從事公益、全台走透透的美女直播主「蓁蓁」黃昱蓁，今天帶領台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子。記者劉明岩／攝影
長期從事公益、全台走透透的美女直播主「蓁蓁」黃昱蓁，今天帶領台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子。記者劉明岩／攝影

人美心更美！長期從事公益、全台走透透的美女直播主「蓁蓁」黃昱蓁，今天帶領台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子，還幫忙裝熱水器、修剪頭髮及指甲，以全新面目，好過年。

護理師出身的黃昱蓁，是成立才一年多的台灣宏樹公益協會創儲理事長，其實，在此之前，已投入公益6、7年，長期關注老人長照、關懷修繕與海洋環保等議題，從花蓮開始，善行足跡遍及全台。

黃昱蓁擁有亮麗外型與火辣身材，是知名的美女直播主，粉絲數超過10萬人，在她號召下，許多紛絲紛紛投入做公益的陣容，像幫獨居老人修房子及添置家具、電器，是因紛絲有許多是包租公，要人有人，要東西有東西，大家同心協力，都能圓滿達成任務。

黃昱蓁說，從事公益初心的發起，是因為她有次生病，體悟到人生無常，只要自己有能力，就應該去做助需要幫助的人，而她從中也獲得快樂與成就，更因全台走透透，身體也變得更好了。

在彰化縣政府社會處的推介下，台灣宏樹公益協會約30名志工今天由 「蓁蓁」帶領下，分別為彰化縣伸港鄉及和美鎮3位獨居老人提供服務， 內容有屋頂破損修補、無障礙通道建立、加裝熱水器、床邊裝設可動式床欄等。黃昱蓁也捲著袖子，一起搬家具、清垃圾，忙著不可開交。

其中，在伸港鄉88歲獨居老人，除幫他修繕房子外，因屋內堆積大量廢棄物，志工一一搬出，協助清理等，還幫他修剪頭髮與指甲，無論房子或老人家都為之面目一新，好迎接新年。

長期從事公益、全台走透透的美女直播主「蓁蓁」黃昱蓁，今天帶領台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子。記者劉明岩／攝影
長期從事公益、全台走透透的美女直播主「蓁蓁」黃昱蓁，今天帶領台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子。記者劉明岩／攝影
台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子，還為獨居老人修剪指甲 。記者劉明岩／攝影
台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子，還為獨居老人修剪指甲 。記者劉明岩／攝影
長期從事公益、全台走透透的美女直播主「蓁蓁」黃昱蓁，今天帶領台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子。記者劉明岩／攝影
長期從事公益、全台走透透的美女直播主「蓁蓁」黃昱蓁，今天帶領台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子。記者劉明岩／攝影
長期從事公益、全台走透透的美女直播主「蓁蓁」黃昱蓁，今天帶領台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子。記者劉明岩／攝影
長期從事公益、全台走透透的美女直播主「蓁蓁」黃昱蓁，今天帶領台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子。記者劉明岩／攝影
台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子，還為獨居老人修剪指甲 。記者劉明岩／攝影
台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子，還為獨居老人修剪指甲 。記者劉明岩／攝影
長期從事公益、全台走透透的美女直播主「蓁蓁」黃昱蓁，今天帶領台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子。記者劉明岩／攝影
長期從事公益、全台走透透的美女直播主「蓁蓁」黃昱蓁，今天帶領台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子。記者劉明岩／攝影
台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子，還為獨居老人修剪指甲 。記者劉明岩／攝影
台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子，還為獨居老人修剪指甲 。記者劉明岩／攝影
長期從事公益、全台走透透的美女直播主「蓁蓁」黃昱蓁，今天帶領台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子。記者劉明岩／攝影
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台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子，還為獨居老人修剪指甲 。記者劉明岩／攝影
台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子，還為獨居老人修剪指甲 。記者劉明岩／攝影
長期從事公益、全台走透透的美女直播主「蓁蓁」黃昱蓁，今天帶領台灣宏樹公益協會約30位志工， 到彰化縣伸港鄉、和美鎮為3位獨居老人修繕及清理房子。記者劉明岩／攝影
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獨居老人 直播主

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