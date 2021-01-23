花椰菜菜價大跌 溪湖鎮果菜市場啟動收購保價

「菜金菜土」又來了，今年初寒流接連來襲，白花椰菜產地每公斤均價約50元，天氣回暖後，產地價格直落，彰化縣溪湖鎮果菜公司進場收購，兩天收購近20噸，拉回和維持均價在每公斤13元。

今年初寒流，中高海拔低溫結霜或下雪，高山蔬菜無法運送到平地交易，平地蔬菜生長緩慢及凍傷，整體產量減少，造成各類蔬菜價格大漲，彰化縣大宗蔬菜白花椰和綠花椰的產地拍賣均價每公斤45元至50元。

隨著氣溫上升積雪融化，蔬菜恢復正常生長和供貨，白花椰菜、綠花椰菜的拍賣均價直落，最新交易價格綠花椰菜每公斤均價還有20元至21元，白花椰菜菜價在溪湖鎮果菜公司進場收購後止跌，均價維持在13元。

溪湖鎮果菜公司昨天開始進場，今天繼續收購，買了近20噸新鮮花椰菜冷藏和製作花椰菜乾。總經理蔡健文說，白花椰菜大量到貨，已聯繫承銷商和量販店批購，下周白花椰菜將轉運到各通路倉庫貯藏，作為春節期間農民休息時的存貨。