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花椰菜菜價大跌 溪湖鎮果菜市場啟動收購保價
「菜金菜土」又來了，今年初寒流接連來襲，白花椰菜產地每公斤均價約50元，天氣回暖後，產地價格直落，彰化縣溪湖鎮果菜公司進場收購，兩天收購近20噸，拉回和維持均價在每公斤13元。
今年初寒流，中高海拔低溫結霜或下雪，高山蔬菜無法運送到平地交易，平地蔬菜生長緩慢及凍傷，整體產量減少，造成各類蔬菜價格大漲，彰化縣大宗蔬菜白花椰和綠花椰的產地拍賣均價每公斤45元至50元。
隨著氣溫上升積雪融化，蔬菜恢復正常生長和供貨，白花椰菜、綠花椰菜的拍賣均價直落，最新交易價格綠花椰菜每公斤均價還有20元至21元，白花椰菜菜價在溪湖鎮果菜公司進場收購後止跌，均價維持在13元。
溪湖鎮果菜公司昨天開始進場，今天繼續收購，買了近20噸新鮮花椰菜冷藏和製作花椰菜乾。總經理蔡健文說，白花椰菜大量到貨，已聯繫承銷商和量販店批購，下周白花椰菜將轉運到各通路倉庫貯藏，作為春節期間農民休息時的存貨。
溪湖鎮果菜公司每年收購進場交易的白花椰菜製作菜乾，自創品牌「花爺爺」，抺上粗鹽，天然日照曝曬，傳手工生產，風味獨特，相當受歡迎，花椰菜乾炒肉絲是溪湖鎮餐廳必備佳餚，因此每年賣到缺貨，一方面增加公司收入，一方面維持白花椰菜行情，今年不例外，在均價跌破每公斤15元時啟動收購保價機制。
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