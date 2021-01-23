台中大里東榮立體停車場工程進度21％ 2022年中完工

台中市交通局在大里區東榮路、新光路口規劃興建地上5層、地下1層的「東榮立體停車場」，一改傳統停車場方正的混凝土形象，將自然通風及採光需求融入設計，以金屬隔柵與沖孔金屬板形成交織立面，減少稜角以曲面作為主外觀設計，去年7月初開工，預計2022年中完工，屆時可提供汽車295位、機車104位的停車格，舒緩鄰近商圈停車問題。

交通局指出「東榮立體停車場」，原來是大里東榮平面停車場基地，本來僅地上3層、地下1層，後因應民意，依都市計畫法將設施改為多目標使用，留設商業空間、並增築停車空間至地上4、5樓，並規劃商業活絡的東榮路側活動廣場及休閒步道，能緩解附近中興路商圈停車問題，也能帶動地方發展

台中市交通局指出，工程去年7月8日開工，目前已完成地下室開挖及樓板外牆施作，現正進行地下室模板組立施作，工程進度達21.52％，預計2022年中完工。