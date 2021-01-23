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台中大里東榮立體停車場工程進度21％ 2022年中完工

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市大里區「東榮立體停車場」去年7月8日開工，目前已完成地下室開挖及樓板外牆施作，現正進行地下室模板組立施作，工程進度達21.52％，預計2022年中完工。圖／台中市交通局提供
台中市大里區「東榮立體停車場」去年7月8日開工，目前已完成地下室開挖及樓板外牆施作，現正進行地下室模板組立施作，工程進度達21.52％，預計2022年中完工。圖／台中市交通局提供

台中市交通局在大里區東榮路、新光路口規劃興建地上5層、地下1層的「東榮立體停車場」，一改傳統停車場方正的混凝土形象，將自然通風及採光需求融入設計，以金屬隔柵與沖孔金屬板形成交織立面，減少稜角以曲面作為主外觀設計，去年7月初開工，預計2022年中完工，屆時可提供汽車295位、機車104位的停車格，舒緩鄰近商圈停車問題。

交通局指出「東榮立體停車場」，原來是大里東榮平面停車場基地，本來僅地上3層、地下1層，後因應民意，依都市計畫法將設施改為多目標使用，留設商業空間、並增築停車空間至地上4、5樓，並規劃商業活絡的東榮路側活動廣場及休閒步道，能緩解附近中興路商圈停車問題，也能帶動地方發展

台中市交通局指出，工程去年7月8日開工，目前已完成地下室開挖及樓板外牆施作，現正進行地下室模板組立施作，工程進度達21.52％，預計2022年中完工。

交通局確保施工品質符合設計圖及契約要求，也不定期邀請外聘委員督導工程，每日檢視安全監測系統，維持量測值在安全範圍內，確保監造工程品質、安全控管，提升公共安全。

台中市交通局在大里區東榮路、新光路口規劃興建地上5層、地下1層的「東榮立體停車場」，將自然通風及採光需求融入設計，以金屬隔柵與沖孔金屬板形成交織立面，預計2022年中完工，此為示意圖。圖／台中市交通局提供
台中市交通局在大里區東榮路、新光路口規劃興建地上5層、地下1層的「東榮立體停車場」，將自然通風及採光需求融入設計，以金屬隔柵與沖孔金屬板形成交織立面，預計2022年中完工，此為示意圖。圖／台中市交通局提供

停車場 台中市

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