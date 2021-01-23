疫情升溫　口罩成春節慰問必備品

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聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣慈化慈善會今天在北斗奠安宮舉辦春節慰問活動，發送民生物資和紅包。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣慈化慈善會今天在北斗奠安宮舉辦春節慰問活動，發送民生物資和紅包。記者簡慧珍／攝影　

年關將屆，彰化縣慈化慈善會與北斗警分局等十多個機關社團，今天在北斗奠安宮舉辦春節慰問活動，發送價值約1500元民生物資及每戶2000元紅包，讓弱勢家庭過好年。

彰化縣慈化慈善會主辦春節慰問多年，響應的機關社團越來越多，包括北斗奠安宮、北斗警分局、分局志工協進會、工業公司等單位，有錢出錢，有力出力，今天在北斗奠安宮廣場分送物資，明天到埤頭、田尾、溪州等三鄉慰問，合計發放241戶。

為了方便弱勢家庭騎機車來領取，主、協辦單位和志工把白米、乾麵條、醬油等民生物資放在大袋子，今年最特別的是每戶獲贈25個口罩。慈化慈善會表示，除了歲末關懷弱勢家庭，平常從事急難救助、受理清寒學子申請獎學金。

北斗分局把握機會宣導春節期間的「加強重要節日安全維護工作」，2月3日起至2月17日將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，期盼警民合作，全面加強犯罪偵防、維持交通順暢，大家平安快樂迎新年。

彰化縣慈化慈善會舉辦春節慰問活動，獲得各界響應。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣慈化慈善會舉辦春節慰問活動，獲得各界響應。記者簡慧珍／攝影　

弱勢家庭 春節

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