台中市府升級節能管理 建置智慧能源管理中心節省財政

台中市政府推動節能，今年1月在台灣大道市政大樓完成建置「市政大樓智慧能源管理中心」，透過智慧電表蒐集大樓用電資訊，可有效監控進行節能改善，並能透過3D圖控迅速掌握、即時排除異常狀況，藉由智慧化管理達到環保節能、節省財政支出的目標。

台中市秘書處表示，台灣大道的市政大樓在規劃之初，即已納入節能減碳的環保概念，並取得「綠化量」、「日常節能」、「水資源」與「汙水垃圾改善」4項綠建築證書。今年進一步打造成為都會中心綠化節能的指標性建築，進一步納入智慧型大樓理念，爭取經濟部能源局「縣市共推住商節電行動：因地制宜」補助計畫，建置「市政大樓智慧能源管理中心」，推行智慧節電，降低公部門耗能。

秘書處長顏迺倫指出，智慧能源管理中心整合台灣大道市政大樓10大系統，包含空調、監視、消防、排水、電梯、門禁、電力、照明、節能及緊急求救系統等，以單一平台操控各子系統重要功能，透過3D圖控整體呈現市政大樓設備樣貌，迅速掌握、即時排除異常狀況，並可運用行動APP等通訊功能將警告資訊即時通報管理者應變處置。

智慧能源管理中心也整合台灣大道市政大樓、陽明市政大樓用電數據，透過智慧電表蒐集樓層、設備用電資訊，未來於能源數據資料庫建立後，可進行差異分析，讓管理者有效監控，提出節能改善方案。

智慧能源管理中心平台也推出多媒體導覽系統，結合互動電視牆，民眾在台灣大道市政大樓1樓出入口，透過3D實景導覽功能引導民眾至洽公樓層；同時整合市政新聞、機關業務、藝文、大樓內活動等內容，提供民眾各項即時資訊。