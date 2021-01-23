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廬山溫泉遷建 台銀同意提高土地和建物放款成數

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
福興溫泉農場開發案已經完成，縣府爭取台銀提高貸款成數，協助廬山溫泉業者取得重建旅館資金。圖／南投縣政府提供
福興溫泉農場開發案已經完成，縣府爭取台銀提高貸款成數，協助廬山溫泉業者取得重建旅館資金。圖／南投縣政府提供

南投縣仁愛鄉廬山溫泉遷建埔里鎮福興溫泉農場，為協助廬山溫泉旅館業者取得重建融資，南投縣政府邀集台灣銀行討論，台銀同意將土地融資最高調整到8成，建築物興建融資最高到7成，減輕業者重建溫泉旅館資金壓力，希望廬山溫泉早日在埔里重生。

仁愛鄉廬山溫泉是著名的溫泉風景區，2008年、2009年接連遭因為辛樂克、莫拉克颱風重創，母安山北坡岩體向下滑動，引發山崩土石流，民宿、旅館倒塌傾斜，溫泉區結構受損，南投縣政府在10年前公告停止營運。

南投縣長林明溱說，為了安置廬山溫泉地區業者易地遷建，縣府斥資32億元開發福興農場，去年園區完工後，以開發成本價專案讓售給原廬山溫泉業者，共有40家申請，審核後34家符合資格，報行政院核准後，申購業者於3個月內即110年2月底前要繳清地價款，並積極爭取在地金融機構，協助提供較高貸款成數，以利後續開發興建。

去年底中央銀行為了抑制房地炒作，發布購地貸款不得超過購買土地成本6.5成之管制規定，讓金融業對不動產興建貸款趨於保守。廬山溫泉業者表示，購地金額龐大，財務上很有壓力，希望縣府通融展延期限。

南投縣地政處長簡青松說，由於相關融資申請須以企業名義申貸，縣府同意土地申請人可成立公司行號方式，進行土地開發作業。

林明溱表示，福興農場開發是協助廬山溫泉業者易地重建，屬於政府政策，所以購地貸款為非管制貸款項目，爭取銀行能協助提供較高貸款成數，協助業者籌措重建資金。他也同意可將地價繳款期限再延期3個月至5月25日，幫助業者完成土地讓售手續，便可向銀行申請貸款，讓旅館重建早日啟動。

福興溫泉農場開發案已經完成，縣府爭取台銀提高貸款成數，協助廬山溫泉業者取得重建旅館資金。圖／南投縣政府提供
福興溫泉農場開發案已經完成，縣府爭取台銀提高貸款成數，協助廬山溫泉業者取得重建旅館資金。圖／南投縣政府提供
福興溫泉農場開發案已經完成，縣府爭取台銀提高貸款成數，協助廬山溫泉業者取得重建旅館資金。圖／本報資料照片
福興溫泉農場開發案已經完成，縣府爭取台銀提高貸款成數，協助廬山溫泉業者取得重建旅館資金。圖／本報資料照片

溫泉旅館 埔里 林明溱

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