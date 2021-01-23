新佳陽部落住一晚！海拔2千公尺茶園體驗「高山茶席」

疫情衝擊無法出國，交通部觀光局參山國家風景區管理處輔導並推廣發展部落深度小旅行，最近邀請旅行社業者到台中市和平區新佳陽部落踩點，體驗泰雅族成年禮，讓族人帶領民眾從事編織、射箭等傳統技藝，並走訪泰雅族的古老狩獵路徑黑森林步道，還在海拔2000公尺處的茶園體驗「高山茶席」，相當有趣。

大梨山地區由4個部落組成，分別為環山、松茂、梨山及新佳陽部落，其中又以新佳陽部落規模較小，也最具神祕色彩。

參山處最近邀旅行社業者踩線，推廣新佳陽部落觀光，除了體驗泰雅族傳統狩獵弓箭，也由族人示範製作傳統陷阱及觀察動物的獸徑；並拿起鏟子鬆土整地，體驗難得的種菜樂；特別的是，還有族人親手教導編織「祖靈之眼」鑰匙圈，民眾完成後還可帶回家當紀念品。

走訪黑森林步道也是新佳陽部落的一大特色，走進曾經是獵場的黑森林，可以見到原始森林的樣貌，聽耆老分享打獵時遇到的奇聞軼事，在步道走累了，還可到茶園裡的露天茶席品茗，喝著甘醇清香的梨山茶，俯瞰滿片翠綠茶園，遠離都市塵囂；新佳陽部落居民也成立接待家庭，迎接遊客入住。