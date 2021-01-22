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500副免費春聯 彰化縣文化局明上午8點半發號碼牌

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
貼春聯是我國過年傳統民俗，彰化縣近日處處都有免費送春聯活動。圖／縣政顧問林保玲提供
貼春聯是我國過年傳統民俗，彰化縣近日處處都有免費送春聯活動。圖／縣政顧問林保玲提供

新春貼大紅春聯喜氣洋洋，彰化縣文化局明（23日）上午9點在縣立圖書館，舉辦牛轉新運－新春揮毫送春聯活動，邀請縣內16位書法家，現場揮毫書寫500組副春聯免費送，南興國小現場表演土拈香布袋戲，民眾排隊時看戲，藝文氣息十足。

「爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇。千門萬戶曈曈日，總把新桃換舊符。」在住家大門前或門楣兩側掛符、貼吉祥字畫，是春節傳統民俗，彰化縣文化局明天邀請彰化縣書法學會、甲骨文學會、游藝雅集書學會、鹿江詩書畫學會、崇晉書道學會、逸晉書道學會、墨友書畫學會、君承書畫協會和磺溪美展書法篆刻類得獎者現場揮毫寫春聯。

南興國小將現場表演「博杯鬥嘴鼓」布袋戲，另有版印年畫、創意市集可供民眾觀賞。春聯數量有限，明天上午8點30分現場發放號碼牌，因應嚴重特殊傳染性肺炎COVID19的防疫措施，參與民眾應全程配戴口罩、配合量額溫、實聯制登記，並遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，若身體不適請勿入場。

春聯 文化局

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