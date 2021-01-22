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玉山國家公園修正各禁止事項 最高可處3000元罰鍰

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
玉山塔塔加地區停車場常有遊客亂丟果皮及垃圾，引來台灣噪眉覓食，破壞自然生態。圖／玉管處提供
玉山塔塔加地區停車場常有遊客亂丟果皮及垃圾，引來台灣噪眉覓食，破壞自然生態。圖／玉管處提供

玉山國家公園針對少數遊客近來在園區內任意停車影響交通、攜帶寵物卻未加以約束，影響園區生態，以及任意丟棄垃圾或遺留物品，造成環境髒亂等亂象，強調將會同保七總隊第六大隊加強執法，初期將以柔性勸導為主，但遊客如果態度不佳、不聽勸導，將予以開單告發，最高可處以新台幣3000元罰鍰。

玉管處指出，玉山國家公園最近完成修正區域內禁止事項，由於屬於自然度較高的國家公園，園區內仍有尚未被發掘的先民遺跡或歷史文物，須加以保存，一片破瓦、一個酒瓶可能都蘊藏著深厚的歷史故事，不可隨意採取帶走，以免對文化資產造成不可逆的破壞，保持大地原貌。

玉管處表示，過去常發現遊客在非指定地點或未依指示方式丟棄或任意遺留塑膠製品、金屬製品、非屬自然之人造物或垃圾，人為的垃圾、物品、廚餘，除了會破壞自然環境外，也會造成野生動物生態習性改變及影響個體健康，甚至造成人與動物之間的衝突，再次籲請遊客配合依照指定的方式丟棄垃圾、作好垃圾分類，並盡量將垃圾帶下山。

另，少數攀登長程高山路線的山友，習慣性將多餘的物品或食物遺留在山屋，因此可能使山屋環境髒亂，並吸引動物侵入，造成登山安全的顧慮，也是相當不可取的行為，而過去登山客取走包括奇異岩石等，甚至諸如鹿角、山羌角等生物遺留物，也都不可任意攜出園區外，應保持山林原有的風貌。

玉管處再次強調，民眾露營過夜風氣盛，園區內需依照規定或現地指示停車，非公務車占用公務車位或非大型車占用大型車停車位等都予以納入規範；而生態保護區、史蹟保存區或特別景觀區，絕對是禁止攜帶寵物的區域，遊憩區、一般管制區或南橫公路沿線可以攜帶寵物，但提醒務必使用鏈繩或者其他適當的防護措施，以避免寵物跟野生動物或其他遊客發生衝突。

玉山塔塔加地區停車場因遊客數量急遽增加，衍生不少的停車亂象，未來會加強取締管制。圖／玉管處提供
玉山塔塔加地區停車場因遊客數量急遽增加，衍生不少的停車亂象，未來會加強取締管制。圖／玉管處提供
玉山塔塔加地區常有遊客攜帶寵物未加繫繩，或其他適當防護措施。圖／玉管處提供
玉山塔塔加地區常有遊客攜帶寵物未加繫繩，或其他適當防護措施。圖／玉管處提供

玉山國家公園 寵物

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