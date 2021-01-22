中市議員下田拔蘿蔔還做蘿蔔糕 年前分送長輩討好彩頭

農曆春節將至，台中市外埔區福興關懷協會昨日邀請台中市議員施志昌、黃守達與林祈峰來到台中外埔鄉間體驗拔蘿蔔及製作蘿蔔糕，今日則至福興關懷協會的關懷據點發放給50名長輩，讓長輩討個好彩頭、過好年。

福興關懷協會理事長林月草表示，今年除邀請中市議員施志昌之外，也特別邀請黃守達及林祈峰議員，3人到外埔體驗田園景色，並一起在田裡拔蘿蔔，製作蘿蔔糕。

林月草說，福興關懷協會是目前外埔最大的關懷據點，主要關懷外埔三崁里的長輩，並有老人共餐和健康關懷，每次據點共餐的時段都有很多活動，吸引三崁里內很多長輩參與。而她每年都會在年前製作蘿蔔糕分送給鄰里的長輩，透過蘿蔔糕帶給長輩們祝福，與幫助需要幫助的人。

施志昌表示，昨日應邀到田裡一起拔蘿蔔，並學習製作蘿蔔糕，今日分送蘿蔔糕，希望大家在新的一年有好彩頭。黃守達說，第一次體驗「從田園到餐桌」，拔蘿蔔還學習製作蘿蔔糕，除了體驗甲安埔的田園生活，也間接幫助在地據點的長輩，是很難得的經驗。