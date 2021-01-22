快訊

英媒爆日政府高層斷定東奧辦不下去 日本官方回應了

學測國文題本1.2萬字！多文言文、作答時間緊迫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市議員下田拔蘿蔔還做蘿蔔糕 年前分送長輩討好彩頭

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議員施志昌、黃守達與林祈峰到台中外埔鄉間體驗拔蘿蔔及製作蘿蔔糕，並分送給關懷據點50名長輩。圖／施志昌提供
台中市議員施志昌、黃守達與林祈峰到台中外埔鄉間體驗拔蘿蔔及製作蘿蔔糕，並分送給關懷據點50名長輩。圖／施志昌提供

農曆春節將至，台中市外埔區福興關懷協會昨日邀請台中市議員施志昌、黃守達與林祈峰來到台中外埔鄉間體驗拔蘿蔔及製作蘿蔔糕，今日則至福興關懷協會的關懷據點發放給50名長輩，讓長輩討個好彩頭、過好年。

福興關懷協會理事長林月草表示，今年除邀請中市議員施志昌之外，也特別邀請黃守達及林祈峰議員，3人到外埔體驗田園景色，並一起在田裡拔蘿蔔，製作蘿蔔糕。

林月草說，福興關懷協會是目前外埔最大的關懷據點，主要關懷外埔三崁里的長輩，並有老人共餐和健康關懷，每次據點共餐的時段都有很多活動，吸引三崁里內很多長輩參與。而她每年都會在年前製作蘿蔔糕分送給鄰里的長輩，透過蘿蔔糕帶給長輩們祝福，與幫助需要幫助的人。

施志昌表示，昨日應邀到田裡一起拔蘿蔔，並學習製作蘿蔔糕，今日分送蘿蔔糕，希望大家在新的一年有好彩頭。黃守達說，第一次體驗「從田園到餐桌」，拔蘿蔔還學習製作蘿蔔糕，除了體驗甲安埔的田園生活，也間接幫助在地據點的長輩，是很難得的經驗。

林祈烽說，很開心體驗拔蘿蔔和親手做蘿蔔糕的樂趣，最重要的是，這些代表他們心意的蘿蔔糕能送到關懷據點，讓老人家在寒冬中可以吃到熱呼呼的蘿蔔糕，提早感受過年氣氛。

台中市議員施志昌、黃守達與林祈峰到台中外埔鄉間體驗拔蘿蔔及製作蘿蔔糕，並分送給關懷據點50名長輩。圖／施志昌提供
台中市議員施志昌、黃守達與林祈峰到台中外埔鄉間體驗拔蘿蔔及製作蘿蔔糕，並分送給關懷據點50名長輩。圖／施志昌提供

台中市 老人共餐 春節

延伸閱讀

大甲江南社區活動中心廁所與設備老舊 爭取90萬翻新

施志昌爭取200萬 華龍國小設鳥槽搖籃、森林闖關遊樂場

一期稻作停灌補助說明會 盼依實際耕作與代耕發給補助

台中塭寮漁港設施不足 爭取500萬設浮動碼頭與雙軌吊車

相關新聞

玉山國家公園修正各禁止事項 最高可處3000元罰鍰

玉山國家公園針對少數遊客近來在園區內任意停車影響交通、攜帶寵物卻未加以約束，影響園區生態，以及任意丟棄垃圾或遺留物品，造...

中市議員下田拔蘿蔔還做蘿蔔糕 年前分送長輩討好彩頭

農曆春節將至，台中市外埔區福興關懷協會昨日邀請台中市議員施志昌、黃守達與林祈峰來到台中外埔鄉間體驗拔蘿蔔及製作蘿蔔糕，今...

平常日收廢傢俱要收費 春節前清潔隊免費清運 登記爆滿

彰化縣員林市公所配合國家清潔週暨農曆春節期間垃圾清運計畫，清潔隊提供免費清運大型廢傢俱，今天開始預約登記，首日就滿線，上...

買車更有保障！台灣新車安全評等2023年上路

由交通部出資興建的行人安全防護檢測實驗室新建工程，今天上午在彰濱財團法人車輛研究測試中心舉行動土儀式，車輛中心表示，此一...

全國最大全自動洗選蛋工廠動土 未來產製可生食級雞蛋　

全國最大雞蛋洗選旗艦廠今天在彰化縣大城鄉動工，大成集團投資10億元和日本昭和產業合作興建昭成蛋品廠，透過旗艦廠建立可生食...

南投縣保育石虎10個社區參與 農地擴大到189公頃

為鼓勵石虎棲地居民保護石虎棲地，林務局、南投縣政府與特生中心執行「南投縣友善石虎生態服務給付試辦方案」，今年申請「友善石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。