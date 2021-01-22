快訊

英媒爆日政府高層斷定東奧辦不下去 日本官方回應了

學測國文題本1.2萬字！多文言文、作答時間緊迫

太平蝙蝠洞延伸步道啟用 盧秀燕：再添打卡景點

中央社 / 台中22日電

台中市太平蝙蝠洞延伸步道今天啟用，台中市長盧秀燕表示，台中再添絕美景點，歡迎大家到太平步道「走春」，吸收山林芬多精強身健體。

台中市政府觀旅局投入約新台幣1700萬元，延伸太平蝙蝠洞步道460公尺，銜接第一期步道，建設全長約880公尺的環狀生態路線，自去年底完工後，已成為療癒熱搜步道，沿途新建的兩座麻繩編織而成的「仙氣繩橋」更是熱門拍照景點，今天由盧秀燕主持啟用儀式。

盧秀燕表示，太平區面積是台中市第二大區，山林環繞、農產資源豐富，坐擁絕美景點，為吸引更多遊客到太平、創造地方觀光經濟效益，市府持續完善延伸步道，更建置兩座麻繩編織橋，成為當地景觀亮點，適合全家、情侶同遊健行；她也感謝台中市議員張玉嬿等人協助爭取，提供遊客如此舒適的步道。

農曆春節連假即將到來，盧秀燕說，距離台中市區僅約半小時車程的太平區還有許多特色地點，喜歡親近自然的民眾，可以走訪坪林森林公園、太平苗圃，愛好藝文的朋友則可走訪屯區藝文中心，見證太平逾一甲子的歷史建築太平買菸場，再一路暢遊到東區的帝國製糖廠台中營業所，歡迎大家來走春。

張玉嬿表示，太平美景多，是台中後花園，感謝市府持續推動二期步道，且做得更好，建置特色橋，吸引網紅來此景點拍照打卡。

台中市 盧秀燕 蝙蝠

延伸閱讀

台中太平蝙蝠洞延伸步道啟用 盧秀燕：過年來走春

影／疫情升溫 盧秀燕：台中今天開始防疫升級

影／「禁桃令」？ 盧秀燕：台中「不禁桃」還「助桃」

中台灣元宵燈會取消 盧秀燕：小提燈仍會發放

相關新聞

玉山國家公園修正各禁止事項 最高可處3000元罰鍰

玉山國家公園針對少數遊客近來在園區內任意停車影響交通、攜帶寵物卻未加以約束，影響園區生態，以及任意丟棄垃圾或遺留物品，造...

中市議員下田拔蘿蔔還做蘿蔔糕 年前分送長輩討好彩頭

農曆春節將至，台中市外埔區福興關懷協會昨日邀請台中市議員施志昌、黃守達與林祈峰來到台中外埔鄉間體驗拔蘿蔔及製作蘿蔔糕，今...

平常日收廢傢俱要收費 春節前清潔隊免費清運 登記爆滿

彰化縣員林市公所配合國家清潔週暨農曆春節期間垃圾清運計畫，清潔隊提供免費清運大型廢傢俱，今天開始預約登記，首日就滿線，上...

買車更有保障！台灣新車安全評等2023年上路

由交通部出資興建的行人安全防護檢測實驗室新建工程，今天上午在彰濱財團法人車輛研究測試中心舉行動土儀式，車輛中心表示，此一...

全國最大全自動洗選蛋工廠動土 未來產製可生食級雞蛋　

全國最大雞蛋洗選旗艦廠今天在彰化縣大城鄉動工，大成集團投資10億元和日本昭和產業合作興建昭成蛋品廠，透過旗艦廠建立可生食...

南投縣保育石虎10個社區參與 農地擴大到189公頃

為鼓勵石虎棲地居民保護石虎棲地，林務局、南投縣政府與特生中心執行「南投縣友善石虎生態服務給付試辦方案」，今年申請「友善石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。