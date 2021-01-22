太平蝙蝠洞延伸步道啟用 盧秀燕：再添打卡景點

台中市太平蝙蝠洞延伸步道今天啟用，台中市長盧秀燕表示，台中再添絕美景點，歡迎大家到太平步道「走春」，吸收山林芬多精強身健體。

台中市政府觀旅局投入約新台幣1700萬元，延伸太平蝙蝠洞步道460公尺，銜接第一期步道，建設全長約880公尺的環狀生態路線，自去年底完工後，已成為療癒熱搜步道，沿途新建的兩座麻繩編織而成的「仙氣繩橋」更是熱門拍照景點，今天由盧秀燕主持啟用儀式。

盧秀燕表示，太平區面積是台中市第二大區，山林環繞、農產資源豐富，坐擁絕美景點，為吸引更多遊客到太平、創造地方觀光經濟效益，市府持續完善延伸步道，更建置兩座麻繩編織橋，成為當地景觀亮點，適合全家、情侶同遊健行；她也感謝台中市議員張玉嬿等人協助爭取，提供遊客如此舒適的步道。

農曆春節連假即將到來，盧秀燕說，距離台中市區僅約半小時車程的太平區還有許多特色地點，喜歡親近自然的民眾，可以走訪坪林森林公園、太平苗圃，愛好藝文的朋友則可走訪屯區藝文中心，見證太平逾一甲子的歷史建築太平買菸場，再一路暢遊到東區的帝國製糖廠台中營業所，歡迎大家來走春。

張玉嬿表示，太平美景多，是台中後花園，感謝市府持續推動二期步道，且做得更好，建置特色橋，吸引網紅來此景點拍照打卡。