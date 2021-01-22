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平常日收廢傢俱要收費 春節前清潔隊免費清運 登記爆滿

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
田中鎮清潔隊過年前提供預約免費清運大型廢傢俱，也把重新整理的再生傢俱運送給弱勢家庭使用。圖／田中清潔隊提供
田中鎮清潔隊過年前提供預約免費清運大型廢傢俱，也把重新整理的再生傢俱運送給弱勢家庭使用。圖／田中清潔隊提供

彰化縣員林市公所配合國家清潔週暨農曆春節期間垃圾清運計畫，清潔隊提供免費清運大型廢傢俱，今天開始預約登記，首日就滿線，上午接獲400件登記，由於員林平常收廢傢俱要收費，許多民眾趁過年前免費期間清運。田中鎮清潔隊前年起廢傢具也開始收費，但過年前仍提供免費清運，1月25日起開始登記，登記到2月2日。

員林市清潔隊登記免費清運大型廢傢俱時間從1月22日到29日，24日周日暫停受理登記，清運時間從1月25日到2月1日，除了可打清潔隊電話（04）8320014、8327169，也可向里長或里幹事登記預約清運時間。

員林市公所清潔隊長黃吉城說，員林市施行大型廢傢俱收費回收已近20年，雖平時都收費，不過對喪家或弱勢家庭仍不收費，還有在春節前配合清潔周活動也不收費，所以每年一開放年終預約，登記就會大爆滿，員林市一年大型廢傢俱收件約二千件，光今天首日登記已接了400多件登記。

田中鎮公所清潔隊長張家禎表示，以往田中清潔隊免費收廢傢俱，卻發現有從鄰近員林市的廢傢俱運到田中親友處登記清運，更有傢俱行本應執行廢傢俱回收，但業者不回收，教消費者通知清潔隊回收，清潔隊曾接到同一手機發出幾十筆清運要求，地點卻在不同處，也曾連三天清運地都在同一地點，一天出11車清運，為免民眾爛用公所服務資源，從前年起開始收費，不過春節前仍會提供免費清運，民眾可多利用。

張家禎說，清潔隊回收的廢傢俱有的還可使用就重新整理再利用，最近剛好也有回收到九成新的床組，今天就把再生傢俱包括五斗櫃和床組等運送給弱勢家庭使用。

田中鎮清潔隊過年前提供預約免費清運大型廢傢俱，也把重新整理的再生傢俱運送給弱勢家庭使用。圖／田中清潔隊提供
田中鎮清潔隊過年前提供預約免費清運大型廢傢俱，也把重新整理的再生傢俱運送給弱勢家庭使用。圖／田中清潔隊提供

春節 弱勢家庭

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