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買車更有保障！台灣新車安全評等2023年上路

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
由交通部出資興建的行人安全防護檢測實驗室新建工程，今天上午在彰濱財團法人車輛研究測試中心舉行動土儀式，由交通部長林佳龍（前排右6）等人主持。 記者劉明岩／攝影
由交通部出資興建的行人安全防護檢測實驗室新建工程，今天上午在彰濱財團法人車輛研究測試中心舉行動土儀式，由交通部長林佳龍（前排右6）等人主持。 記者劉明岩／攝影

由交通部出資興建的行人安全防護檢測實驗室新建工程，今天上午在彰濱財團法人車輛研究測試中心舉行動土儀式，車輛中心表示，此一台灣新車安全評等計畫(TNCAP)，是針對已合格上市的車輛，進行比安全測試更嚴格的測試，以「星等」方式公開測試結果，預定2023年上路。

交通部長林佳龍主持動土儀式時表示，建立實驗室及測試標準，有助於台灣的汽車產業與國際接軌，更能保障車輛安全，車內的乘客以及車外的人，也都納入評等項目，同時建立星級，讓民眾了解車輛品質，做為購車參考，也期使未來台灣新車安全評等計畫測試場地在此扎根，有助於汽車產業提升競爭力

車輛中心表示，車輛法規僅判定車輛合格與不合格，而由交通部推動的此一台灣新車安全評等計畫(TNCAP)，建立國內主動及被動安全測試驗證能量，建置完成後，將比照國外NCAP方式在國內進行已合格上市的新車，進行比安全測試更嚴格的測試，以「星等」方式公開測試結果，預計2023年上路。

車輛中心表示，為推動新車評等計畫，在行人保護項目方面還缺乏設備以及廠房建築，等到實驗室完工以及建立安全驗證技術，未來會由財團法人車輛安全審驗中心將車輛送到車輛中心實驗室測試，辦理新車評等，讓消費者在買車時有客觀的安全參考依據。

建築 競爭力

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