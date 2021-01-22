全國最大全自動洗選蛋工廠動土 未來產製可生食級雞蛋　

全國最大雞蛋洗選旗艦廠今天在彰化縣大城鄉動工，大成集團投資10億元和日本昭和產業合作興建昭成蛋品廠，透過旗艦廠建立可生食級雞蛋源頭管理系統，從產地到洗選廠「一鍵式」生產，篩選、清潔、打印到倉儲全自動作業，初期每天8小時、每小時處理38萬顆雞蛋，是國內一般生產線的10倍。

昭成蛋品廠動土典禮今天 2021 年 1 月 22 日在彰化舉行，中央畜產會董事長林聰賢、農委會副主委黃金城、彰化縣長王惠美、大成董事暨僑泰興投資公司董事長趙天星、大成集團董事長韓家宇、日本台灣交流協會主任四ヶ所信之、聯華實業投資控股公司副董事長苗豐盛，陶冶文化藝術基金會董事長陶傳正等首長官員出席動土典禮。

大成集團董事長韓家宇說，昭成蛋品加工廠面積1萬1074平方公尺，以日本食品安全等級規畫廠區，預計2022年9月底完工，工廠和日本最新技術同步，建立最高食安標準的管理體系，經由引進台灣第一座雞蛋自動倉儲系統，洗選分級與雞蛋加工全程自動化以降低人為汙染，並透過大數據分析進行源頭管理，大成期待這座全世界最先進的雞蛋洗選廠，未來可把大成蛋品市佔率提高到10%以上。

昭和產業社長新妻一彥跨洋視訊祝賀，樂見台日雙方透過技術、研發、業務等的全面合作，提供台灣消費者更安全的雞蛋。中日交流協會代表到場致詞，用中文問候來賓，表達最大的賀喜誠意。

彰化是禽畜產業大縣，蛋雞場864場，飼養1900萬隻蛋雞，年產約34億顆蛋，產值約96億元，產量和產值都全國第一，台灣每兩顆雞蛋就有一顆來自彰化縣，她相信全國規模最大的蛋品加工廠完工營運後，除了提供消費者安全健康的雞蛋，也創造80多個就業機會，吸引年輕人回來偏鄉大城就業。

農委會副主委黃金城也說，台灣雞蛋產值超過211億元，占畜禽產品總產值13%，台灣目前洗選蛋占八成多，期許大成與日本昭和產業的合資經營，拓展經營規模與建立共同集貨運銷，並導入日本集貨中心管理模式，將有助產業節結構調整及改變現有包銷制度，加速台灣產業轉型與產業升級。中央畜產會董事長林聰賢則表示，政府今年將在屏科大興建6億元的檢驗中心，協助雞蛋等相關產業升級。

大成目前是全台唯一從飼料、養殖、洗選、加工到運輸車隊，建立完整雞蛋垂直整合體系，並結合國家級實驗室嚴格品管的企業。跟日本昭和產業合作的昭成蛋品廠的雞蛋經高壓水洗、冷風烘乾、紫外線殺菌、聲納檢測、血蛋偵測、微電腦重量分級，依需求分級包裝，每顆雞蛋打上產地和生產日期的編碼，貯放在攝氏16度的控溫恆濕倉儲廠，全程自動化，避免人為交叉汙染，大成集團也將要求合約蛋雞場從飼料、飼養、運輸都符合食品安全，朝向產製可生食級雞蛋的目標邁進。