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南投縣保育石虎10個社區參與 農地擴大到189公頃
為鼓勵石虎棲地居民保護石虎棲地，林務局、南投縣政府與特生中心執行「南投縣友善石虎生態服務給付試辦方案」，今年申請「友善石虎農地獎勵金」有190人，總計436筆土地，經現勘和配合採樣送檢，最終符合獎勵共計189公頃，為石虎提供更好的棲息環境。
南投縣政府表示，友善石虎共有三項獎勵，包括「友善石虎農地生態系服務給付」、「社區自主參與棲地維護獎勵」與「石虎入侵放養家禽場域通報獎勵」等3項獎勵，
農業處長陳瑞慶說，社區自主參與棲地維護案件共10個社區，社區自主巡守共計72次，10個社區皆符合給付巡守獎勵金資格，這些社區自動相機監測到石虎2次，間隔3個月，符合10萬元獎勵金請領資格。在社區巡守隊協助下，共辦理社區石虎保育宣導活動20場次，在地居民和學童都熱情參與。
申請「友善石虎農地獎勵金」有190人，總計436筆土地，經現勘和配合採樣送檢，最終符合獎勵金每公頃2萬元，給付的共計189公頃，中寮鄉270筆土地138公頃、集集鎮97筆51公頃，配合架設相機共計158件。符合農糧署認定的有機和友善農戶，共計36件申請架設自動相機。計畫執行期間在63名農友的土地上監測到石虎，可領到「農地出現石虎獎勵金」1萬元。
禽舍場域危害通報案件，計有10處通報包含中寮7戶、鹿谷1戶、名間1戶與集集1戶，經團隊人員到場查看並進行訪談，研判皆疑似石虎入侵危害家禽、且無傷害石虎作為，符合石虎入侵通報獎勵請領資格。架設相機後，其中5戶拍攝到石虎入侵禽舍，符合石虎入侵監測獎勵請領資格每場域1萬元，3戶已架設3個月尚未監測到石虎，2戶目前仍持續監測中。
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