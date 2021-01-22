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台中太平蝙蝠洞延伸步道啟用 盧秀燕：過年來走春

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市太平蝙蝠洞延伸步道今天完工啟用。記者趙容萱／攝影
台中市太平蝙蝠洞延伸步道今天完工啟用。記者趙容萱／攝影

台中市太平蝙蝠洞延伸步道共計460公尺，自去年底完工後步道沿途新建的兩座「仙氣繩橋」成為網紅打卡景點，今天完工啟用，由台中市長盧秀燕與在地議員、里長等人共同啟用。盧秀燕建議民眾，過年走春，來趟老少咸宜的太平蝙蝠洞走步道。

盧秀燕說，太平區森林資源豐富，太平蝙蝠洞延伸步道為880公尺環狀生態休閒級道，老少咸宜，遊客不但可以走步道悠遊水聲潺潺鳥語蟲鳴，還有二座麻繩吊橋「仙氣繩橋」，相當特殊。

盧秀燕指出，，太平蝙蝠洞延伸步道約二小時內可走完，走起來有趣又不會太累，又有山產名產可買，太平當地農特產竹筍、枇杷，動物如蝙蝠、松鼠，未來要復育復育螢火蟲，還特產「芬多精」，她建議民眾過年走春，來趟老少咸宜的太平蝙蝠洞走步道。

觀旅局長林筱淇說，步道旅遊在新冠肺炎疫情下形成一股新風潮，特色步道更深受民眾喜愛，太平蝙蝠洞登山步道自完工開放已逐漸成為台中的療癒熱搜步道，沿途滿眼綠意，走在麻繩吊橋上可以聆聽大自然的聲音，敞開五感放鬆身心，十分愜意。

林筱淇建議，附近景點包括太平坪林森林公園，以及媲美日本兼六園的太平苗圃，愛好藝文的朋友可走訪屯區藝文中心，並見證太平逾一甲子的歷史建築太平買菸場，再一路暢遊到東區的帝國製糖廠台中營業所。每年3月還有聞名遐邇的太平枇杷節，非常歡迎大家來感受太平的甜蜜與浪漫。

台中市太平蝙蝠洞延伸步道今天完工啟用。圖／台中市政府提供
台中市太平蝙蝠洞延伸步道今天完工啟用。圖／台中市政府提供
台中市太平蝙蝠洞延伸步道今天完工啟用。圖／台中市政府提供
台中市太平蝙蝠洞延伸步道今天完工啟用。圖／台中市政府提供

蝙蝠 盧秀燕 林筱淇

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