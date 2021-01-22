台中太平蝙蝠洞延伸步道啟用 盧秀燕：過年來走春

台中市太平蝙蝠洞延伸步道共計460公尺，自去年底完工後步道沿途新建的兩座「仙氣繩橋」成為網紅打卡景點，今天完工啟用，由台中市長盧秀燕與在地議員、里長等人共同啟用。盧秀燕建議民眾，過年走春，來趟老少咸宜的太平蝙蝠洞走步道。

盧秀燕說，太平區森林資源豐富，太平蝙蝠洞延伸步道為880公尺環狀生態休閒級道，老少咸宜，遊客不但可以走步道悠遊水聲潺潺鳥語蟲鳴，還有二座麻繩吊橋「仙氣繩橋」，相當特殊。

盧秀燕指出，，太平蝙蝠洞延伸步道約二小時內可走完，走起來有趣又不會太累，又有山產名產可買，太平當地農特產竹筍、枇杷，動物如蝙蝠、松鼠，未來要復育復育螢火蟲，還特產「芬多精」，她建議民眾過年走春，來趟老少咸宜的太平蝙蝠洞走步道。

觀旅局長林筱淇說，步道旅遊在新冠肺炎疫情下形成一股新風潮，特色步道更深受民眾喜愛，太平蝙蝠洞登山步道自完工開放已逐漸成為台中的療癒熱搜步道，沿途滿眼綠意，走在麻繩吊橋上可以聆聽大自然的聲音，敞開五感放鬆身心，十分愜意。