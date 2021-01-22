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小小書法家寫春聯 畫牛年年畫 為彰化獨老送暖
書法家葉馨鎂與華山基金會田中天使站發起「小小書法家 揮毫送溫暖」活動，召集62位學生寫春聯，今天起送到獨居長輩家中，希望讓長輩們感受到過節的溫馨氣氛。
今天葉馨鎂與華山基金會帶著牛年的春聯和年畫送給獨居長輩，幫長輩們掛上新的春聯，小朋友還現場熱舞，坐在輪椅上的長輩也忘情的舉起手、露出笑容和小朋友們一起手舞足蹈。
葉馨鎂說，每到過節時長輩們面對空盪盪的房子可能會特別感到孤寂落寞，所以她召集62位學生共同完成208份的牛年愛心創意春聯送給田中、社頭、溪州三鄉鎮的獨居長輩。
此次參與揮毫送溫暖的小小書法家年紀最小的是6歲，當這群小小書法家得知要將筆下的春聯送給獨居長輩時，全心專注的寫著春聯的樣子也讓葉馨鎂深受感動，從活動中也讓學生們培養關懷與奉獻的精神。
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