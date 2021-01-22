小小書法家寫春聯 畫牛年年畫 為彰化獨老送暖

書法家葉馨鎂與華山基金會田中天使站發起「小小書法家 揮毫送溫暖」活動，召集62位學生寫春聯，今天起送到獨居長輩家中，希望讓長輩們感受到過節的溫馨氣氛。

今天葉馨鎂與華山基金會帶著牛年的春聯和年畫送給獨居長輩，幫長輩們掛上新的春聯，小朋友還現場熱舞，坐在輪椅上的長輩也忘情的舉起手、露出笑容和小朋友們一起手舞足蹈。

葉馨鎂說，每到過節時長輩們面對空盪盪的房子可能會特別感到孤寂落寞，所以她召集62位學生共同完成208份的牛年愛心創意春聯送給田中、社頭、溪州三鄉鎮的獨居長輩。