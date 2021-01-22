南投環保局汰換燃煤鍋爐 希望今年達到無煤南投目標

為了改善南投縣空氣品質，南投縣長林明溱將「無煤南投」是為重大政策，南投縣環保局全力推動燃煤鍋爐停用，全縣4座燃煤鍋爐去年已有3座停用，南投縣境內含硫成分達0.5%高汙染性的重油鍋爐共有81座，經持續輔導改善已有77座鍋爐汰換燃料或停用，希望今年能達成無煤南投目標。

環保局長方信雄說，去年度推動禁用生煤、淘汰重油已有相當成果，從減燒高汙染性燃料的源頭改善，相較裝設防制設備對於空氣品質改善會有更直接的成效，今年對尚未改善的燃煤及重油鍋爐持續追蹤改善進度。

南崗工業區唐姓業者說，工廠內原有3座燃油鍋爐，去年將其中2座改為燃氣，費用將近200萬元，但為了符合法規，可能要額外增加一些防制的設備， 但為了符合新的環保法規，將鍋爐改為燃氣，這也是南投縣政府的輔導方向。

方信雄說，針對燃煤鍋爐禁用部分，環保局從前年開始陸續與業者召開改善協商，並追蹤改善進度，去年已有2座燃煤鍋爐停用改燒天然氣、1座燃煤鍋爐改燒木質顆粒，整體用煤量可大幅減少70%。

在燃燒重油鍋爐部分，業者也配合更換燃料為天然氣、液化石油氣、特種低硫燃料油，現階段仍有4座鍋爐使用重油，業者均表示因產能較小，承諾待重油庫存量用完後會改用特種低硫燃料油。