台中市府防疫升級 今天起洽公民眾需登入實名制APP

因應疫情升溫，台中市政府全面升級防疫措施，洽公民眾進入市府及所屬各機關，除須全程戴口罩、量測體溫、實聯登記及消毒雙手。今天起進入市政大樓更全面採用「防疫追蹤溯源實名登記APP」，民眾可事先在網路註冊取得專屬QR Code，也可攜帶身分證，由現場服務人員掃描背面條碼完成註冊，供各機關人員掃描即可完成實聯登記。

台中市秘書處指出，升級防疫措施，實聯制全面採用「防疫追蹤溯源實名登記APP」，加速民眾實名登記流程，可事先至APP網頁：https://tccgov.tw/完成註冊，或以手機驗證取得專屬QR Code，也可攜帶身分證由服務人員直接掃描背面條碼完成註冊，之後在市政大樓洽公僅需出示手機QR Code及身分證背面條碼供各機關人員掃描，即可完成實名登記。

秘書處表示，為加強預防疫情，台中市府進行「1樓以下出入口部分區域管制」，民眾及員工須從台灣大道市政大樓惠中樓及文心樓1樓出入口、B1惠中樓兩側電梯及文心樓川堂側電梯、B2惠中路及文心路側電梯進入；陽明市政大樓從陽明街前門（北側）、後門（南側）與地下停車場出入口進入；另物流、外送及郵務人員統一至1樓「物流交付區」交貨。