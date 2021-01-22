南投魚池鄉蘭花正盛開 春遊踏青產地買花趣

去年受新冠肺炎疫情波及，使得國內蘭花產業也受到影響，魚池鄉做為國內蘭花的重要產地，以國蘭和虎頭蘭為主，目前正值各式蘭的盛產期，鄉長劉啟帆表示，「歡迎大家年節期間來魚池鄉賞花、買花趣！」

魚池鄉長劉啟帆表示，蘭花是魚池三寶之一，由於氣候環境穩定，溫、溼度適蘭花成長，因而栽種出品質及產量穩定的蘭花，虎頭蘭栽培面積約15公頃，主要滿足國內市場，產量佔全國80%，品種及栽種技術傲視全台；國蘭栽培面積約30公頃，以外銷韓國為主，為全國主要產區，產量佔全國四分之一。

目前魚池鄉內蘭園林立，虎頭蘭、石斛蘭、國蘭、文心蘭等應有盡有，又以東光花卉區為密集種植區，佔全鄉70%，當地花農不以此為滿足，除了每年用心栽種品質最優良的各式蘭花提供民眾選購，更是耗費心思來研發新品種蘭花來豐富台灣的蘭花市場，遊客可前往一探幽蘭。

魚池鄉農會指出，鄉內進行國蘭栽種，主要品種如四季、彩虹、春蘭等，過去是大陸、日、韓的育苗場，隨著日、韓、新加坡及香港等地對蘭花類的需求日增，並且是主要的外銷國，只是受到去年新冠肺炎疫情衝擊，國蘭外銷已全部停頓，內銷市場也同時減量出貨。