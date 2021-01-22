快訊

非法「假疫苗」釀疫情？中國焦慮再起新「非洲豬瘟警報」

皇翔建設勝出！砸了快130億元拿下敦南SOGO

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投魚池鄉蘭花正盛開 春遊踏青產地買花趣

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
魚池鄉做為國內蘭花的重要產地，以國蘭和虎頭蘭為主，目前正值各式蘭的盛產期。記者黑中亮／攝影
魚池鄉做為國內蘭花的重要產地，以國蘭和虎頭蘭為主，目前正值各式蘭的盛產期。記者黑中亮／攝影

去年受新冠肺炎疫情波及，使得國內蘭花產業也受到影響，魚池鄉做為國內蘭花的重要產地，以國蘭和虎頭蘭為主，目前正值各式蘭的盛產期，鄉長劉啟帆表示，「歡迎大家年節期間來魚池鄉賞花、買花趣！」

魚池鄉長劉啟帆表示，蘭花是魚池三寶之一，由於氣候環境穩定，溫、溼度適蘭花成長，因而栽種出品質及產量穩定的蘭花，虎頭蘭栽培面積約15公頃，主要滿足國內市場，產量佔全國80%，品種及栽種技術傲視全台；國蘭栽培面積約30公頃，以外銷韓國為主，為全國主要產區，產量佔全國四分之一。

目前魚池鄉內蘭園林立，虎頭蘭、石斛蘭、國蘭、文心蘭等應有盡有，又以東光花卉區為密集種植區，佔全鄉70%，當地花農不以此為滿足，除了每年用心栽種品質最優良的各式蘭花提供民眾選購，更是耗費心思來研發新品種蘭花來豐富台灣的蘭花市場，遊客可前往一探幽蘭。

魚池鄉農會指出，鄉內進行國蘭栽種，主要品種如四季、彩虹、春蘭等，過去是大陸、日、韓的育苗場，隨著日、韓、新加坡及香港等地對蘭花類的需求日增，並且是主要的外銷國，只是受到去年新冠肺炎疫情衝擊，國蘭外銷已全部停頓，內銷市場也同時減量出貨。

鄉長劉啟帆說，新年開春前，最應景的虎頭蘭最近開始盛開，因虎頭蘭的「虎」與「福」諧音，有著迎春納福的吉祥意義，大輪花植株雍容華貴，小輪花優雅秀氣，適合都會區小坪數居家布置，帶來新年好兆頭；一般市面上買虎頭蘭，價格不親民便宜，但到產地旅遊兼賞花，除享在地合理價格，更有機會意外撿到寶。

國蘭是魚池三寶之一，每年外銷產值很大，去年受新冠肺炎疫情之累，花農損失不小。記者黑中亮／攝影
國蘭是魚池三寶之一，每年外銷產值很大，去年受新冠肺炎疫情之累，花農損失不小。記者黑中亮／攝影

新冠肺炎 疫情 賞花

延伸閱讀

水族箱冬天要小心！草屯民宅加溫不慎引火災

南投縣向各大醫學中心招手 醫院專區土地報中央核定中

鐵漢柔情 方仰寧將祝賀蘭花盆栽義賣捐家扶獲響應

格蘭花格珍稀台灣之美系列 動物篇最終批次限量登台

相關新聞

台中太平蝙蝠洞延伸步道啟用 盧秀燕：過年來走春

台中市太平蝙蝠洞延伸步道共計460公尺，自去年底完工後步道沿途新建的兩座「仙氣繩橋」成為網紅打卡景點，今天完工啟用，由台...

小小書法家寫春聯 畫牛年年畫 為彰化獨老送暖

書法家葉馨鎂與華山基金會田中天使站發起「小小書法家 揮毫送溫暖」活動，召集62位學生寫春聯，今天起送到獨居長輩家中，希望...

南投環保局汰換燃煤鍋爐 希望今年達到無煤南投目標

為了改善南投縣空氣品質，南投縣長林明溱將「無煤南投」是為重大政策，南投縣環保局全力推動燃煤鍋爐停用，全縣4座燃煤鍋爐去年...

台中市府防疫升級 今天起洽公民眾需登入實名制APP

因應疫情升溫，台中市政府全面升級防疫措施，洽公民眾進入市府及所屬各機關，除須全程戴口罩、量測體溫、實聯登記及消毒雙手。今...

南投魚池鄉蘭花正盛開 春遊踏青產地買花趣

去年受新冠肺炎疫情波及，使得國內蘭花產業也受到影響，魚池鄉做為國內蘭花的重要產地，以國蘭和虎頭蘭為主，目前正值各式蘭的盛...

台灣竹藝師傅跨海金門教學 海漂竹巧手變椅組與藝品

金門的沿岸每年都會飄來不少大陸竹蚵架，這些竹架經過海水的長期浸泡及日曬，雖然很多都開裂，但還是很好的加工材料，林務所所長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。