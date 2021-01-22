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台灣竹藝師傅跨海金門教學 海漂竹巧手變椅組與藝品

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
林務所近日邀請2位竹山的竹藝老師傅，指導各鄉鎮公所的清潔隊人員，用海漂的廢竹來再生使用，課程相當受歡迎。記者蔡家蓁／攝影
林務所近日邀請2位竹山的竹藝老師傅，指導各鄉鎮公所的清潔隊人員，用海漂的廢竹來再生使用，課程相當受歡迎。記者蔡家蓁／攝影

金門的沿岸每年都會飄來不少大陸竹蚵架，這些竹架經過海水的長期浸泡及日曬，雖然很多都開裂，但還是很好的加工材料，林務所所長鐘立偉近日特別從老家南投竹山邀請2位竹藝師傅，指導各鄉鎮公所的清潔隊人員，學習用海漂的廢竹來製作椅組與竹材接合技巧，不少人用廢竹材自行製作竹椅，都覺得超有成就感。

鐘立偉所長表示，去年配合金城鎮公所的活動，到海邊撿拾不少海漂廢竹作為燈架使用，大夥都覺得這些海漂竹的材質相當好，有些甚至是上等的孟宗竹，應該有更好的再生利用機會，故邀請竹山長年有竹材家具製作經驗的羅川敦及陳威伯兩位老師蒞金，指導所內同仁及各鄉鎮公所清潔隊代表，學習竹材加工技術。

「竹子，其實韌性很強....這樣組裝，就很堅固」羅川敦把多年的竹藝手工技巧傾囊相授，不少學員都覺得收穫很大，學習的更認真。羅川敦指出，他多以新鮮且處理過的竹材進行加工，這次接到林務所電話邀約並希望以海漂廢竹進行加工教學時，覺得是個特殊且有趣的挑戰，能讓離島的廢棄物能減量且有其他的用途，也是很好的竹藝文化推廣。

專長在竹屋及竹結構應用的陳威伯也說，參與過許多台灣燈會及大型竹製公共藝術品的創作，他說林務所森林公園裡三座的竹涼亭也是他參與製作，目前除了有些蛀蟲咬食的孔洞外，幾乎沒有損壞，保養的很好。2天的訓練，完成多組的長條椅組及囍字竹藝作品，後續均將作為園區景觀及休憩使用。

這次活動讓不少學員對木工有一定基礎或興趣，烈嶼鄉洪舉光認為看似簡單但結構穩固的椅組，質樸且傳統，未來淨灘時要看看有無其他可再利用的材料；金城鎮公所許丕境對於能學到竹材應用技術感到開心，也希望未來單位可以採購類似的工具，讓更多的回收物料能變成實用資源。

林務所近日邀請2位竹山的竹藝老師傅，指導各鄉鎮公所的清潔隊人員，用海漂的廢竹來製作椅組與竹材接合技巧。記者蔡家蓁／攝影
林務所近日邀請2位竹山的竹藝老師傅，指導各鄉鎮公所的清潔隊人員，用海漂的廢竹來製作椅組與竹材接合技巧。記者蔡家蓁／攝影
林務所近日邀請竹山的竹藝老師傅，指導各鄉鎮公所的清潔隊人員，用海漂的廢竹來再生使用。記者蔡家蓁／攝影
林務所近日邀請竹山的竹藝老師傅，指導各鄉鎮公所的清潔隊人員，用海漂的廢竹來再生使用。記者蔡家蓁／攝影
林務所近日邀請竹山的竹藝老師傅，指導各鄉鎮公所的清潔隊人員，用海漂的廢竹來製作竹椅，看到自己做的竹椅，學員超開心。記者蔡家蓁／攝影
林務所近日邀請竹山的竹藝老師傅，指導各鄉鎮公所的清潔隊人員，用海漂的廢竹來製作竹椅，看到自己做的竹椅，學員超開心。記者蔡家蓁／攝影
林務所所長鐘立偉近日特別從老家南投竹山邀請2位竹藝師傅，指導各鄉鎮公所的清潔隊人員，學習用海漂的廢竹來製作椅組與竹材接合技巧，大家圍在自製的廢竹竹椅與裝置藝術，都覺得超有成就感。記者蔡家蓁／攝影
林務所所長鐘立偉近日特別從老家南投竹山邀請2位竹藝師傅，指導各鄉鎮公所的清潔隊人員，學習用海漂的廢竹來製作椅組與竹材接合技巧，大家圍在自製的廢竹竹椅與裝置藝術，都覺得超有成就感。記者蔡家蓁／攝影

台灣燈會 森林公園 金門

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