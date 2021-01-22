彰化縣清運大型家具不再免費 北斗先行鄰近鄉鎮跟進　

今年起，春節前大掃除清運大型家具不再免費。彰化縣環保局自去年8月起公告「彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」，大多數鄉鎮市公所擔心民眾負評，不敢貿然實施，北斗鎮公所率先辦理，果然鎮內大型家具等需要專車載運的廢棄物都「分流」到鄰近鄉鎮，芳鄰二林鎮公所已考慮跟進收費。

彰化縣北斗鎮參考彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法，公布實施收費辦法，收費標準和金額更詳細，廢棄桌、椅小型清運單價100元，大型清運單價200元，沙發組從單座到全組清運價300元到1500元，需要出動清潔車清運的每車次2000元。

今年底寒流一波波，許多慢性疾病和年邁者不幸去世，北斗鎮公所另製訂代清運往生者遺物收費標準，以一車為限，從出殯日起算20天（含休假日），每車收費4000元。

北斗鎮訂定清運廢棄物收費，鎮民獲悉之後，把大型家具化整為零送到鄰近鄉鎮市的親友住處，繼續享受免費清運，相鄰的二林鎮察覺這個現象，按照鎮內廢棄物的種類和數量也研議收費辦法。埤頭郷公所按照彰化縣環保局規定，沒另訂辦法，但參考地方民情，婚喪喜慶廢棄物都免費清運。