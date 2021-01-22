聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化縣清運大型家具不再免費 北斗先行鄰近鄉鎮跟進
今年起，春節前大掃除清運大型家具不再免費。彰化縣環保局自去年8月起公告「彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」，大多數鄉鎮市公所擔心民眾負評，不敢貿然實施，北斗鎮公所率先辦理，果然鎮內大型家具等需要專車載運的廢棄物都「分流」到鄰近鄉鎮，芳鄰二林鎮公所已考慮跟進收費。
彰化縣北斗鎮參考彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法，公布實施收費辦法，收費標準和金額更詳細，廢棄桌、椅小型清運單價100元，大型清運單價200元，沙發組從單座到全組清運價300元到1500元，需要出動清潔車清運的每車次2000元。
今年底寒流一波波，許多慢性疾病和年邁者不幸去世，北斗鎮公所另製訂代清運往生者遺物收費標準，以一車為限，從出殯日起算20天（含休假日），每車收費4000元。
北斗鎮訂定清運廢棄物收費，鎮民獲悉之後，把大型家具化整為零送到鄰近鄉鎮市的親友住處，繼續享受免費清運，相鄰的二林鎮察覺這個現象，按照鎮內廢棄物的種類和數量也研議收費辦法。埤頭郷公所按照彰化縣環保局規定，沒另訂辦法，但參考地方民情，婚喪喜慶廢棄物都免費清運。
環保局長江培根表示，過去鄉鎮市公所對清運大型廢棄物、營業場所廢棄物、堆肥等廢棄物，有的收費，有的免費，彰化縣審計室認為彰化縣各鄉鎮市各行其是，環保局依中央法令訂定全縣一致收費辦法和標準，鄉鎮市公所不能別出心裁另訂收費項目和金額。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言