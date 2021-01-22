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溪湖綠色生活基盤營造 獲公園綠地公共開放空間佳作
彰化縣政府辦理的「城鎮之心工程計畫－溪湖綠色生活基盤營造計畫」，在中華民國景觀學會最近舉辦的「第八屆台灣景觀大獎」中，獲評選為「公園綠地公共開放空間類」佳作獎，縣長王惠美昨天在主管周報中，強調這是對彰化縣政府城鄉景觀營造成效的肯定。
「城鎮之心工程計畫－溪湖綠色生活基盤營造計畫」，是優化溪湖鎮既有公園綠地、開闢大型核心亮點綠地，整合溪湖鎮產業、文化、糖鐵小火車、自行車道，活絡周邊地區觀光遊憩，打造具產業文化特色的遊憩區域及優質綠色生活城鎮，有效提升公有土地價值與創造地方觀光加值效益。
縣府城觀處指出，內政部營建署自民國88年起推動城鄉景觀風貌營造計畫，已協助彰化縣營造了許多公園綠地與景觀水綠廊道，不但改善縣內各鄉鎮市城鄉景觀風貌，也創造許多優質的休憩場域，其中，溪湖鎮更獲城鎮之心(競爭型）計畫補助2億元，藉由東西向的糖鐵自行車綠廊道建置，營造跨域的綠色生活基盤。
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