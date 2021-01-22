溪湖綠色生活基盤營造 獲公園綠地公共開放空間佳作

彰化縣政府辦理的「城鎮之心工程計畫－溪湖綠色生活基盤營造計畫」，在中華民國景觀學會最近舉辦的「第八屆台灣景觀大獎」中，獲評選為「公園綠地公共開放空間類」佳作獎，縣長王惠美昨天在主管周報中，強調這是對彰化縣政府城鄉景觀營造成效的肯定。

「城鎮之心工程計畫－溪湖綠色生活基盤營造計畫」，是優化溪湖鎮既有公園綠地、開闢大型核心亮點綠地，整合溪湖鎮產業、文化、糖鐵小火車、自行車道，活絡周邊地區觀光遊憩，打造具產業文化特色的遊憩區域及優質綠色生活城鎮，有效提升公有土地價值與創造地方觀光加值效益。